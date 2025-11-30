Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 15 đi rất chậm, vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa sóng cao 5 m

Phan Hậu
Phan Hậu
30/11/2025 17:26 GMT+7

Bão số 15 (bão Koto) vẫn giữ cường độ gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 nhưng đang di chuyển với tốc độ rất chậm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển từ Gia Lai - Khánh Hòa có sóng cao 3 - 5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 30.11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 14,4 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11.

Bão số 15 đi rất chậm, vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa sóng cao 5 m - Ảnh 1.

Bão số 15 (Koto) đang di chuyển rất chậm trên Biển Đông

ẢNH: VNDMS

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão đang di chuyển theo hướng bắc với tốc độ rất chậm. Do hiện nay, bão nằm trong trường yên kẹp giữa hai cao cận nhiệt đới phía đông và phía tây. Dự báo cơn bão số 15 tiếp tục suy yếu và liên tục đổi hướng di chuyển. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16 giờ ngày mai 1.12, tâm bão nằm ở vị trí 14,3 độ vĩ bắc và 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 260 km về phía đông. Bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 3 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 2.12, tâm bão số 15 dự báo nằm trên vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa, cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 150 km về phía đông, di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 5 km/giờ. Dự báo sau đó, bão số 15 có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng cao 3 - 5 m; vùng gần tâm bão đi qua, sóng cao 5 - 7 m.

Vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển từ Gia Lai - Khánh Hòa gió mạnh cấp 6 - 7 , giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm mai 1.12, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 6 - 8 m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Đà Nẵng - Khánh Hòa có gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 bão koto áp thấp nhiệt đới dự báo thời tiết
