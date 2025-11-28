Di chuyển lắt léo, bão số 15 (bão Koto) đang yếu dần, mỗi ngày giảm 1 cấp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay 28.11, tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc và 112,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 180 km về phía tây bắc.

Bão số 15 liên tục đổi hướng di chuyển trong 3 ngày tới ẢNH: NCHMF

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 10, tương đương tốc độ gió từ 89 - 102 km/giờ, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 5 km/giờ.

Dự báo 10 giờ sáng mai 29.11, tâm bão nằm ở vị trí 13,2 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 290 km về phía tây bắc. Cường độ bão lúc này suy yếu xuống cấp 9 - 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Dự báo đến 10 giờ ngày 30.11, tâm bão nằm ở vị trí 14,2 độ vĩ bắc và 112,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai khoảng 285 km về phía đông. Lúc này, cường độ bão suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 12.

Đến 10 giờ ngày 1.12, tâm bão ở vị trí khoảng 14,1 độ vĩ bắc và 111,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai khoảng 210 km về phía đông. Cường độ bão tiếp tục suy yếu dần xuống cấp 8 - 9, giật cấp 12.

Bão số 15 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 3 ngày tới, dự báo bão số 15 sẽ liên tục thay đổi hướng di chuyển. Trong ngày 29.11, bão đổi hướng di chuyển lên phía bắc. Đến ngày 30.11, bão đổi hướng di chuyển phía tây. Ngày 1.12, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, trung bình mỗi ngày bão suy yếu đi khoảng 1 cấp.

"Dự báo có khả năng khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk, bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 3 ngày tới, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền nếu hoạt động trong vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn", ông Khiêm cảnh báo.