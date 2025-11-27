Bão số 15 (bão Koto) bất ngờ 'đứng im', sẽ suy yếu trước khi vào miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ tối nay 27.11, tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc và 113,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía bắc tây bắc.

Bão số 15 gần như không dịch chuyển trong tối 27.11 ẢNH: VNDMS

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 12, tương đương tốc độ từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Dự báo từ ngày 28.11, bão số 15 bắt đầu suy yếu. Đến 19 giờ cùng ngày, tâm bão ở vị trí 12,9 độ vĩ bắc và 112,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía tây bắc. Lúc này, cường độ bão số 15 đã giảm xuống cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ 3 - 5 km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ ngày 29.11, tâm bão ở vị trí 13,6 độ vĩ bắc và 112,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây, khu vực giữa Biển Đông. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh nhất giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Bão đổi hướng, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ từ 3 - 5 km/giờ.

Dự báo đến 19 giờ ngày 30.11, tâm bão nằm ở vị trí 14,2 độ vĩ bắc và 111,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc, khu vực giữa Biển Đông. Lúc này, cường độ bão tiếp tục suy yếu xuống cấp 9 - 10, giật cấp 13. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ từ 3 - 5 km/giờ, hướng vào các tỉnh nam Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bắt đầu từ gần sáng và cả ngày mai 28.11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi 6 tỉnh, thành phố miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đề nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê, kè biển ứng phó bão số 15.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, bão số 15 đang hoạt động trên biển Đông có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp, hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.

Dự báo bão số 15 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Đây là khu vực vừa trải qua các đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề và đang tổ chức khắc phục hậu quả, nguy cơ gây sạt lở các tuyến đê, kè biển. Ngoài ra, hoàn lưu bão số 15 gây mưa lớn ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ và tình hình đê, kè. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, nhất là các tuyến đê, kè trực diện với biển; khẩn trương hoàn thành xử lý các sự cố đê điều đã xảy ra và gia cố những vị trí đang có diễn biến sạt lở để hạn chế thiệt hại trong trường hợp bão số 15 đổ bộ.

Các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong thời gian mưa bão.