Ứng phó bão số15: Khánh Hòa ra lệnh khẩn, cấm biển từ 7 giờ ngày 28.11

Chiều 27.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi ứng phó bão số 15 (bão Koto).

Theo đó, từ 7 giờ ngày 28.11, tất cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản đều bị cấm hoạt động, đi lại trên biển cho đến khi có thông báo mới.

Đặc biệt, việc sắp xếp các phương tiện vào nơi tránh trú bão và di chuyển ngư dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu vào bờ phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 28.11. Điều này mang tính bắt buộc và tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản hay chòi canh.

Hạn chót tất cả tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản của Khánh Hòa phải vào bờ tìm chỗ tránh trú bão số 15 (bão Koto) là trước 18 giờ ngày 28.11 ẢNH: BÁ DUY

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp các địa phương ven biển theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động thông báo cho ngư dân, chủ phương tiện về thời điểm an toàn để trở lại hoạt động sau bão.

Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã xây dựng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nghiêm túc thực hiện việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh.

Trước đó, ngày 26.11, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi UBND các địa phương ven biển, khẩn trương vận động các hộ nuôi trồng thủy sản thu hoạch sớm những thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại trước bão.

Nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa bị ngập lụt nặng trong đợt mưa lũ vừa qua ẢNH: BÁ DUY

Động thái này đặc biệt cấp thiết khi Khánh Hòa vừa trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng khiến 157 ha thủy sản, chủ yếu tôm, cá mú và ốc hương, bị thiệt hại. Tại một số vùng nuôi tôm hùm, mưa lũ gây hiện tượng tôm ngạt, buộc người nuôi phải bán tháo với giá thấp, gây tổn thất lớn.

