Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ứng phó bão số15: Khánh Hòa ra lệnh khẩn, cấm biển từ 7 giờ ngày 28.11

Bá Duy
Bá Duy
27/11/2025 17:12 GMT+7

Khánh Hòa cấm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển từ 7 giờ ngày 28.11, đồng thời hạn chót cho tất cả tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản phải vào bờ là trước 18 giờ cùng ngày, để ứng phó bão số 15 (bão Koto).

Chiều 27.11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi ứng phó bão số 15 (bão Koto).

Theo đó, từ 7 giờ ngày 28.11, tất cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản đều bị cấm hoạt động, đi lại trên biển cho đến khi có thông báo mới.

Đặc biệt, việc sắp xếp các phương tiện vào nơi tránh trú bão và di chuyển ngư dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu vào bờ phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 28.11. Điều này mang tính bắt buộc và tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản hay chòi canh.

Ứng phó bão số15: Khánh Hòa ra lệnh khẩn, cấm biển từ 7 giờ ngày 28.11- Ảnh 1.

Hạn chót tất cả tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản của Khánh Hòa phải vào bờ tìm chỗ tránh trú bão số 15 (bão Koto) là trước 18 giờ ngày 28.11

ẢNH: BÁ DUY

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN-MT, Sở Xây dựng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp các địa phương ven biển theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động thông báo cho ngư dân, chủ phương tiện về thời điểm an toàn để trở lại hoạt động sau bão.

Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã xây dựng. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nghiêm túc thực hiện việc đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh.

Trước đó, ngày 26.11, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi UBND các địa phương ven biển, khẩn trương vận động các hộ nuôi trồng thủy sản thu hoạch sớm những thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại trước bão.

Ứng phó bão số15: Khánh Hòa ra lệnh khẩn, cấm biển từ 7 giờ ngày 28.11- Ảnh 2.

Nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa bị ngập lụt nặng trong đợt mưa lũ vừa qua

ẢNH: BÁ DUY

Động thái này đặc biệt cấp thiết khi Khánh Hòa vừa trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng khiến 157 ha thủy sản, chủ yếu tôm, cá mú và ốc hương, bị thiệt hại. Tại một số vùng nuôi tôm hùm, mưa lũ gây hiện tượng tôm ngạt, buộc người nuôi phải bán tháo với giá thấp, gây tổn thất lớn.

Bão số 15 (bão Koto) 6 lần đổi hướng, 'đi lòng vòng' trên biển 7 ngày

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, hồi 7 giờ ngày 27.11, bão số 15 (bão Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15. Bão Koto đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó chuyển sang Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày 28.11, bão nằm trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Tây Bắc, vẫn duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh. Đặc biệt, vùng biển đặc khu Trường Sa có gió mạnh cấp 6 - 7, riêng phía bắc gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Tin liên quan

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'

Dưới mưa gió, hàng trăm lính phòng không hối hả vác bao cát, xúc đất vá đê, chạy đua từng giờ để giữ an toàn cho người dân trước mưa bão.

Bão số 15 (bão Koto) 6 lần đổi hướng, 'đi lòng vòng' trên biển 7 ngày

TP.HCM yêu cầu hạ thấp hồ chứa, chủ động đón bão số 15

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 bão koto Khánh Hòa cấm biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận