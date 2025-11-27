Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM yêu cầu hạ thấp hồ chứa, chủ động đón bão số 15

Sỹ Đông
Sỹ Đông
27/11/2025 10:16 GMT+7

Các đơn vị khai thác hồ thủy điện, hồ thủy lợi chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tăng dung tích phòng lũ khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

Đây là chỉ đạo của UBND TP.HCM nêu trong công văn gửi Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam, Công ty thủy điện Trị An và Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi nhằm chủ động ứng phó với bão số 15.

Theo đó, các đơn vị nêu trên căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, các quy trình vận hành đơn hồ; diễn biến áp thấp nhiệt đới (bão), lưu lượng đến hồ, mực nước hồ chứa, triều cường ở hạ du để chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước hồ nhằm tăng dung tích phòng lũ khi có mưa lớn.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn công trình, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết.

TP.HCM yêu cầu hạ thấp hồ chứa, chủ động đón bão số 15- Ảnh 1.

TP.HCM yêu cầu chủ động ứng phó với cơn bão số 15

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong trường hợp vận hành điều tiết nước qua tràn, các đơn vị phải thông báo kịp thời đến cơ quan, tổ chức và người dân vùng hạ du để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu chính quyền các phường, xã có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xả lũ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của xả lũ của các hồ chứa, thông tin kịp thời về lưu lượng xả, tình hình ngập cho người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại.

Bão số 15 có thể gây mưa to cho 6 địa phương nào

Song song đó, địa phương tập trung các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả (nếu có) theo phương châm "4 tại chỗ"…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 27.11, tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc và 114,5 độ kinh đông, vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 12. Dự báo bão số 15 có thể ảnh hưởng đến 6 tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng.

