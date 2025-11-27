Bão số 15 mạnh cấp 12, giật cấp 15

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 27.11, tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc và 114,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 190 km về phía bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bão số 15 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 ẢNH: VNDMS

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 28.11, tâm bão nằm ở vị trí 12,5 độ vĩ bắc và 113,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía đông. Lúc này, bão số 15 đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ giảm xuống 5 - 10 km/giờ. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đến 4 giờ ngày 29.11, tâm bão nằm ở vị trí khoảng 12,9 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ suy yếu xuống cấp 11, giật cấp 14. Lúc này, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó tiếp tục đổi sang hướng tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 - 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 7 - 9, m, biển động dữ dội.

Giải thích vì sao bão số 15 liên tục tăng cấp, mạnh lên khi đi vào Biển Đông, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão đang hoạt động trong vùng biển ấm. Nhiệt độ nước biển trong khoảng 27 - 28 độ C, đây là yếu tố khiến bão mạnh lên rất nhanh và cường độ ổn định.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tăng cường bắt đầu tràn xuống. Sang ngày mai 28.11, không khí lạnh trực tiếp tương tác, xâm nhập vào hoàn lưu bão. Ngoài ra, bão di chuyển đến kinh độ 112 - 113 đây là vùng biển lạnh hơn nên bão bắt đầu quá trình suy yếu nhưng có diễn biến sau đó tương đối phức tạp.

"Không loại trừ phương án bão số 15 suy yếu, tan ngay trên biển, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền", ông Lâm nói.