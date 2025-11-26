Bão số 15 mạnh lên 2 cấp sau 18 tiếng vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 26.11, tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc và 116,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10, tương đương tốc độ 89 - 102 km/giờ, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Bão số 15 đã mạnh lên 2 cấp sau khi vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau 18 giờ đi vào Biển Đông, bão số 15 từ cấp 8 mạnh lên cấp 10. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão số 15 tiếp tục mạnh lên sau đó suy yếu dần. Dự báo trong đêm 27.11, không khí lạnh tăng cường bắt đầu tác động nên từ chiều 29.11, bão bắt đầu suy yếu. Đến khoảng ngày 30.11 - 1.12, bão giảm xuống cấp 9 - 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định 2 kịch bản bão số 15. Ở kịch bản đầu tiên, bão dịch chuyển lên hướng bắc tây bắc, dọc ven biển nam Trung bộ, gió bão ít ảnh hưởng đến đất liền, lượng mưa không lớn, khoảng dưới 50 mm/ngày, ven biển có mưa to từ 50 - 100 mm/ngày

Kịch bản xấu hơn (xác suất xảy ra 20 - 25%) là bão đi thẳng vào đất liền và gây ra gió mạnh trên cấp 6 trong đất liền, mưa có thể lên tới 100 - 250 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.