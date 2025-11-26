Dự báo kịch bản xấu bão số 15 không đổi hướng, đi thẳng Gia Lai, Khánh Hòa

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại cuộc họp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và đại diện các đơn vị đánh giá công tác dự báo cơn bão số 15 (bão Koto) diễn ra sáng nay 26.11.

Dự báo bão số 15 có đường đi, diễn biến rất phức tạp ẢNH: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo diễn biến bão số 15 hiện nay còn có sự phân tán cao giữa các mô hình, cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế. Nhưng nhìn chung dự báo từ nay đến ngày 28.11, bão số 15 di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo ngày 28.11, khi bão số 15 di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió tây trên độ cao 5.000 m có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi. Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định với 2 kịch bản đường đi, tác động của bão số 15 đối với vùng biển, đất liền Việt Nam.

Ở kịch bản thứ nhất có xác suất xảy ra khoảng 80%, bão số 15 đổi hướng bắc khi đến vùng biển tây bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai, Khánh Hòa khoảng 500 km về phía đông.

Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ kinh đông sẽ đổi hướng di chuyển lên phía bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung hoặc suy yếu trên biển.

Bão số 15 (bão Koto) di chuyển phức tạp, còn mạnh thêm

Còn ở kịch bản thứ hai có xác suất xảy ra khoảng 20% - là kịch bản xấu, bão số 15 không đổi hướng, đi vào đất liền các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa. Dự báo trên Biển Đông, cường độ bão mạnh nhất (khi ở vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có thể đạt cấp 11, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển hướng tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa ở cường độ gió bão mạnh cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới. Ở kịch bản này, vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150 - 250 mm trong khoảng ngày 29.11 đến 1.12.

Dự báo chi tiết, cụ thể tác động bão số 15 để người dân dễ ứng phó

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn đề nghị các đài khí tượng thủy văn địa phương tăng cường cập nhật, thống nhất thông tin theo các phương án dự báo hiện nay. Các đơn vị cung cấp thông tin kịp thời cho các địa phương: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa để chủ động lên phương án ứng phó.

Đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác dự báo bão số 15, ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn nhấn mạnh, thông tin dự báo phải làm rõ mức độ tác động, khu vực ảnh hưởng và cố gắng lượng hóa tối đa thông tin dự báo về gió, sóng trên biển, đặc biệt là mưa, lũ để người dân dễ tiếp nhận, dễ ứng phó.

Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền cũng nhấn mạnh kịch bản xấu bão số 15 có xác suất xảy ra không cao nhưng không được chủ quan và yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tập trung theo dõi, cập nhật thường xuyên, nhất là khi địa bàn Gia Lai, Khánh Hòa vẫn đang chịu tổn thương nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử miền Trung vừa qua.

Thống kê thiệt hại mưa lũ miền Trung của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đến sáng 26.11, mưa lũ ở Gia Lai làm 3 người chết, thiệt hại kinh tế 1.500 tỉ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa có 22 người chết, thiệt hại 5.604 tỉ đồng. Trong những ngày mưa lũ vừa qua, Khánh Hòa có hơn 100.000 nhà dân ngập lụt, trong đó hơn 30.000 hộ với hơn 118.000 người phải đi sơ tán.

Tỉnh Gia Lai có hơn 20.700 ngôi nhà bị ngập, trong đó hơn 7.400 hộ dân với trên 28.000 người phải sơ tán.

Trong sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện đến UBND 7 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và 9 bộ: Công an, Quân đội, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Y tế, Xây dựng, Ngoại giao, KH-CN, GD-ĐT yêu cầu chủ động triển khai ứng phó bão số 15 (bão Koto).