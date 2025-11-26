Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng chỉ đạo sẵn sàng bay cứu hộ ứng phó bão số 15 (bão Koto)

Đình Huy
Đình Huy
26/11/2025 11:59 GMT+7

Sáng 26.11, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc gửi các quân khu 4, 5, 7; Quân chủng Phòng không - Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển Việt Nam; Binh đoàn 18 về việc ứng phó bão số 15 (bão Koto).

Để chủ động ứng phó với bão số 15 (bão Koto) trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 15 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo sẵn sàng bay cứu hộ ứng phó với bão số 15 (bão Koto)- Ảnh 1.

Máy bay trực thăng hạ cánh để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân xã Hòa Xuân, Đắk Lắk trong đợt mưa lũ vừa qua

ẢNH: MAI THANH HẢI

Triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu 4, 5, 7 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đợt mưa lớn vừa qua.

Cạnh đó, chủ động giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão số 15, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị - Lâm Đồng phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Tin liên quan

Hơn 2.300 lượt chiến sĩ hải quân vào rốn lũ đưa 4.828 người đến nơi an toàn

Hơn 2.300 lượt chiến sĩ hải quân vào rốn lũ đưa 4.828 người đến nơi an toàn

Quân chủng Hải quân cho biết, từ ngày 18 - 22.11, quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 4 đợt, điều động 2.335 lượt cán bộ, chiến sĩ vào khu vực vùng lũ các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai, đưa 4.828 người đến nơi an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 bão koto Biển Đông Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận