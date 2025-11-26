Bộ Quốc phòng chỉ đạo sẵn sàng bay cứu hộ ứng phó bão số 15 (bão Koto)

Để chủ động ứng phó với bão số 15 (bão Koto) trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 15 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn.

Máy bay trực thăng hạ cánh để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân xã Hòa Xuân, Đắk Lắk trong đợt mưa lũ vừa qua ẢNH: MAI THANH HẢI

Triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu 4, 5, 7 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đợt mưa lớn vừa qua.

Cạnh đó, chủ động giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão số 15, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị - Lâm Đồng phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.