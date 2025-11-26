Bão số 15 (bão Koto) sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 26.11, tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 12,2 độ vĩ bắc và 119,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 540 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão số 15 (bão Koto) ẢNH: NCHMF

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 27.11, tâm bão số 15 ở vị trí khoảng 13,0 độ vĩ bắc và 115,2 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Lúc này, cường độ bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo đến 4 giờ ngày 28.11, tâm bão ở vị trí khoảng 12,4 độ vĩ bắc và 113,5 độ kinh đông; trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 km về phía bắc tây bắc. Lúc này, bão số 15 mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, tốc độ di chuyển giảm xuống 5 - 10 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 29.11, tâm bão ở vị trí khoảng 12,3 độ vĩ bắc và 112,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía tây tây bắc. Lúc này, bão vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14, tốc độ di chuyển khoảng 5 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định 2 kịch bản tác động của bão số 15. Dự báo có khả năng bão số 15 sẽ đi vào đất liền khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (tỉnh Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 30.11 - 1.12. Cường độ bão mạnh cấp 8 hoặc giảm xuống áp thấp nhiệt đới. Kịch bản thứ hai là bão số 15 đi lên phía bắc, hoặc tan trên biển.