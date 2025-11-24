Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Biển Đông, Đông Nam Á lũ lụt nghiêm trọng

Khánh An
Khánh An
24/11/2025 09:28 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía tây Philippines và dự báo đi vào Biển Đông, trong khi nhiều nước Đông Nam Á vẫn đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Dự báo áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, lũ lụt ảnh hưởng Thái Lan, Malaysia - Ảnh 1.

Một khu vực ở tỉnh Cagayan (Philippines) bị ngập nặng hôm 11.11 do bão Fung Wong

ẢNH: AFP

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin vùng áp thấp phía đông khu vực Mindanao của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Verbana vào 2 giờ sáng nay 24.11 (giờ địa phương).

Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) trong bản tin 5 giờ sáng cùng ngày cho biết áp thấp nhiệt đới Verbana cách thành phố Surigao khoảng 330 km về phía đông.

Áp thấp này di chuyển với tốc độ 30 km/giờ, sức gió 45 km/giờ, giật 55 km/giờ. Dự báo áp thấp gây mưa lớn tại khu vực phía đông các khu vực Nam Luzon, Visayas và Bắc Mindanao, trong đó có những nơi hứng lượng mưa lên đến 200 mm.

Pagasa cho rằng Verbana chủ yếu di chuyển theo hướng tây - tây bắc trên khu vực Visayas và phía bắc Palawan từ ngày 24-26.11, trước khi đi vào Biển Đông.

Trong một diễn biến khác, tờ The Nation ngày 24.11 đưa tin chính quyền tỉnh Songkhla (Thái Lan) công bố thành phố Hat Yai và các khu vực lân cận là vùng đỏ, do lũ lụt ảnh hưởng hơn 465.000 người.

Lũ lụt tại tỉnh Songkhla từ ngày 19-23.11 ảnh hưởng 16 huyện và ít nhất 235 người đã sơ tán. Dữ liệu vệ tinh cho thấy 6 tỉnh phía nam Thái Lan bị ngập hơn 36.000 ha.

Tờ Bangkok Post đưa tin hơn 1.000 du khách bị mắc kẹt tại sân bay và các khách sạn ở Hat Yai do lụt nghiêm trọng. Cơ quan quản lý sân bay đã cung cấp thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cho hành khách.

Những xe tải lớn của quân đội và Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan được điều động đến để vận chuyển người giữa các sân bay, khách sạn và nơi tạm cư. Tình hình có thể cải thiện trong vòng vài ngày nếu mưa lớn giảm.

Tại Malaysia, theo hãng tin Bernama, các bang Penang và Perak bắt đầu bị ảnh hưởng bởi lụt, trong khi số người tại các trung tâm cứu trợ tạm thời ở các bang Kelantan, Kedah và Perlis tiếp tục tăng tính đến 20 giờ ngày 23.11 (giờ địa phương).

Một hệ thống áp thấp trên eo biển Malacca dự kiến gây mưa lớn, gió mạnh và biển động ảnh hưởng một số bang tại Malaysia cho đến ngày 25.11.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận