Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối 25.11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão. Lúc 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 120,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây của miền trung Philippines. Bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 khi vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Theo dự báo, sáng sớm 26.11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025 và di chuyển chủ yếu theo hướng tây, cường độ mạnh nhất đạt cấp 11, giật cấp 13.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, các dự báo về cơn bão này còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (khu vực Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 30.11 - 1.12 (cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới).

Ngoài ra, cũng có kịch bản bão đi lên phía bắc, hoặc tan trên biển (xác suất 45%). Khả năng mưa do ảnh hưởng của bão không cực đoan như đợt mưa 16 - 21.11 ở miền Trung.

Dự báo 2 kịch bản về bão số 15: Ảnh hưởng 4 tỉnh hoặc tan trên Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.