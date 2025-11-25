Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo 2 kịch bản về bão số 15: Ảnh hưởng 4 tỉnh hoặc tan trên Biển Đông

Đình Huy - Phan Hậu
25/11/2025 20:54 GMT+7

Cơ quan khí tượng dự báo, sáng sớm 26.11, Biển Đông sẽ đón bão số 15. Cơn bão này có thể ảnh hưởng đến 4 tỉnh từ Gia Lai - Lâm Đồng hoặc tan trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối 25.11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão. Lúc 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 120,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây của miền trung Philippines. Bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Kịch bản về bão số 15: Ảnh hưởng 4 tỉnh hoặc tan trên Biển Đông - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 khi vào Biển Đông

ẢNH: NCHMF

Theo dự báo, sáng sớm 26.11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025 và di chuyển chủ yếu theo hướng tây, cường độ mạnh nhất đạt cấp 11, giật cấp 13.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, các dự báo về cơn bão này còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (khu vực Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 30.11 - 1.12 (cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới).

Ngoài ra, cũng có kịch bản bão đi lên phía bắc, hoặc tan trên biển (xác suất 45%). Khả năng mưa do ảnh hưởng của bão không cực đoan như đợt mưa 16 - 21.11 ở miền Trung.

Dự báo 2 kịch bản về bão số 15: Ảnh hưởng 4 tỉnh hoặc tan trên Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Tin liên quan

Biển Đông thời tiết rất xấu, gió giật tới cấp 10, sóng 2,5 - 7 m do không khí lạnh

Biển Đông thời tiết rất xấu, gió giật tới cấp 10, sóng 2,5 - 7 m do không khí lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và áp thấp nhiệt đới sắp vào nên Biển Đông trong những ngày tới gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, thuyền.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 áp thấp nhiệt đới Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận