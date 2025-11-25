Biển Đông thời tiết rất xấu, gió giật tới cấp 10, sóng 2,5 - 7 m do không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trạm Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8 - 9.

Biển Đông trong những ngày tới thời tiết rất xấu ẢNH: THANH LỘC

Dự báo, từ đêm 25 - 26.11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng cao 5 - 7 m.

Khu vực vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2,5 - 3,5 m.

Nam Quảng Trị - Cà Mau có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng cao 4 - 6 m.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 15 (mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới), khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Riêng vùng biển phía đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có mưa bão. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Thời tiết xấu kéo dài trên Biển Đông

Từ đêm 26 - 27.11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 6 - 8 m, biển động rất mạnh.

Khu vực vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2; riêng vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.