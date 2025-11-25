Dự báo bão số 15 di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông, sóng cao 9 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay 25.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc và 121,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây của miền Trung Philippines.
Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương tốc độ từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9 và đang chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/gờ. Dự báo trong khoảng đêm nay 25.11 cho đến rạng sáng mai 26.11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, là cơn bão số 15 năm 2025.
Dự báo đến 13 giờ ngày mai 26.11, tâm bão ở trên vùng biển khu vực giữa Biển Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 10.
Đáng lưu ý, sau khi đi vào Biển Đông, tốc độ di chuyển của bão số 15 bắt đầu chậm lại, chỉ từ 20 - 25 km/giờ.
Dự báo đến 13 giờ ngày 27.11, tâm bão ở vị trí 12,6 độ vĩ bắc và 114,0 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ giảm xuống 10 - 15 km/giờ.
Khẩn cấp ứng phó bão số 15, gây sóng biển cao 9 mét
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều nay 25.11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 15, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động rất mạnh.
Dự báo trong khoảng chiều 26 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa, có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
