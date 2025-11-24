Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 15 có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên Biển Đông

Đình Huy - Phan Hậu
24/11/2025 22:19 GMT+7

Theo dự báo, sau khi bão số 15 vào Biển Đông, từ ngày 26 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông có thể có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14.

Bản tin tối 24.11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 20 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,8 độ vĩ bắc; 125,3 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Bão số 15 có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14 trên Biển Đông- Ảnh 1.

Bản đồ của áp thấp nhiệt đới sắp trở thành bão số 15

ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ. Đến 19 giờ ngày 25.11, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ vĩ bắc; 120,5 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông bắc đảo Palawan (Philippines), sau đó mạnh lên thành bão với gió cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục mạnh lên và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. 

Khoảng 19 giờ ngày 26.11, bão số 15 ở trên vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa. Bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều tối ngày 25.11, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m. Biển động mạnh.

Đêm 26 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có thể có gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 14.


