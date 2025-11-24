Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Yêu cầu 15 tỉnh thành, 7 bộ ứng phó áp thấp sắp thành bão số 15

Phan Hậu - Đình Huy
24/11/2025 15:06 GMT+7

Ngày 24.11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện đến UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị - An Giang cùng 7 bộ chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ vĩ bắc; 126,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông khu vực miền Trung Philippines. 

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Yêu cầu 15 tỉnh thành, 7 bộ ứng phó áp thấp sắp thành bão số 15- Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp thành bão số 15

ẢNH: NCHMF

Theo dự báo, đêm 25 rạng sáng 26.11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông; trong ngày 26.11, khi còn cách đất liền Nam Trung bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15.

Cường độ mạnh nhất bão số 15 dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 - 30.11.

Do ảnh hưởng của bão số 15, từ chiều tối ngày 25.11, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m. Biển động mạnh.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 15 trên Biển Đông

Khoảng đêm 26 - 28.11, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp trở thành bão số 15 và có khả năng ảnh hưởng đến miền Trung, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gửi công điện đến UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị - An Giang; các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các đơn vị trên khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15 và mưa lũ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Nguyên nhân xảy ra mưa lũ lịch sử, hiếm gặp trong 50 năm ở miền Trung

Nguyên nhân xảy ra mưa lũ lịch sử, hiếm gặp trong 50 năm ở miền Trung

Bên cạnh yếu tố thời tiết, chuyên gia khí tượng cho rằng, đặc điểm địa hình và thủy văn của miền Trung cũng làm tăng nguy cơ lũ lớn.

