Chuyên gia nhận định về khả năng có cơn bão số 15 trên Biển Đông

Trao đổi với Thanh Niên trưa 22.11, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines để đánh giá về khả năng có thể mạnh lên thành cơn bão số 15 trên Biển Đông trong thời gian từ nay đến cuối tháng 11 hay không.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề cho 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với hơn 26.000 ngôi nhà hư hỏng ẢNH: NGUYỄN HẰNG

Theo vị chuyên gia, cập nhật dữ liệu đến thời điểm hiện tại, khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 15 trên Biển Đông là không cao. Khoảng 60% xác suất là áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 25 - 26.11.

Sau khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này di chuyển hướng vào vùng biển các tỉnh Nam Trung bộ và xác suất cao nhất là ảnh hưởng đến đất liền Nam Trung bộ.

Cũng theo vị chuyên gia này, dù ở trạng thái áp thấp nhiệt đới hay vùng áp thấp, nếu ảnh hưởng đến đất liền, các tỉnh Nam Trung bộ có mưa lớn trở lại. Tuy nhiên, vùng mưa chỉ tập trung ở ven biển.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ 21.11 - 20.12, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trước đó, từ 21.10 - 20.11, Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhất nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 12 (bão Fengshen) và cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đặc biệt, cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) gây thiệt hại rất lớn ở 2 tỉnh miền Trung là Đắk Lắk và Gia Lai: 5 người chết, 3 người mất tích, tổng thiệt hại kinh tế trên 5.000 tỉ đồng.

Ngay sau bão số 13, Biển Đông đón bão số 14. Nhưng sau đó, cơn bão này di chuyển đi ra ngoài Biển Đông, hướng về phía bán đảo Đài Loan (Trung Quốc) và không gây ảnh hưởng, tác động đến thời tiết đất liền nước ta.