Dự báo chi tiết thời gian, cường độ bão số 15 sắp ảnh hưởng miền Trung

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 24.11, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.





Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp thành bão số 15 ẢNH: NCHMF

Lúc 8 giờ ngày 24.11, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,5 độ vĩ bắc; 128,4 độ kinh đông.

Trong 1 - 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Khoảng đêm 25 rạng sáng 26.11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông; trong ngày 26.11, khi còn cách đất liền Nam Trung bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15.

Cường độ mạnh nhất bão số 15 dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 - 30.11.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 15 trên Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung bộ; cường độ bão khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức cấp 8 - 9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ ngày 28 - 30.11, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

"Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1 - 2 ngày tới", cơ quan khí tượng cho hay.