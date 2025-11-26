Bão số 15 (bão Koto) di chuyển 5 km/giờ, đổi hướng 2 lần khi gần đất liền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ ngày 26.11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía đông. Bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 (bão Koto) trên Biển Đông ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão số 15 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27.11, bão ở trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía bắc. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 13 và mạnh thêm.

Khoảng 7 giờ ngày 28.11, bão số 15 ở vào khoảng 12,4 độ vĩ bắc; 113,3 độ kinh đông; trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160 km về phía tây bắc. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 và đổi hướng tây tây nam, di chuyển chậm lại khoảng 5 - 10 km giờ.

Sang ngày 29.11, cường độ bão vẫn giữ ở cấp 11, giật cấp 14 và tiếp tục di chuyển rất chậm khoảng 5 km/giờ và đổi hướng tây tây bắc. Khoảng 7 giờ cùng ngày, tâm bão số 15 ở trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía tây tây bắc.

Bão số 15 (bão Koto) sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 14

Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ và cường độ suy yếu dần do tác động với không khí lạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 15 (bão Koto), khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13; sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m; biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27 - 28.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.