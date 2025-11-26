Yêu cầu 8 tỉnh, 9 bộ ứng phó với bão số 15 (bão Koto)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ ngày 26.11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía đông. Bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 (bão Koto) ẢNH: NCHMF

Để chủ động ứng phó với bão số 15 (bão Koto) trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Lâm Đồng và các bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, GD-ĐT.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các đơn vị trên tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua; sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 (bão Koto) và các đợt thiên tai tiếp theo.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 15 (bão Koto) để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: vĩ tuyến 10,0 - 14,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông; vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Bão số 15 (bão Koto) sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 14

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão số 15 (bão Koto).

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ 30 ngày 26.11, các tỉnh từ Đà Nẵng - Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.327 phương tiện/272.356 người biết diễn biến bão số 15 (bão Koto) để chủ động phòng tránh, trong đó: hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông 92 tàu/683 người; hoạt động khu vực khác 7.947 tàu/51.177 người; neo đậu tại các bến 41.288 tàu/220.496 người.