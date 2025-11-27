Bão số 15 có thể gây mưa to cho 6 địa phương nào?

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các bộ, ngành yêu cầu ứng phó khẩn với bão số 15.

Tính đến 16 giờ ngày 26.11, vị trí tâm bão số 15 vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc, 116,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trong 24 giờ tới bão số 15 di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đường đi dự kiến của bão số 15 ẢNH: TTDBKTTV

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão số 15 tiếp tục mạnh thêm (có thể đạt cấp 11, giật cấp 14), hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.

Từ các thảm họa thiên tai vừa qua, để chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất.

Theo đó, Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, NN-MT, Xây dựng, Công thương, KH-CN, GD-ĐT, Y tế và chủ tịch UBND 6 tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng - Lâm Đồng tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục tình hình bão.

Tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền còn hoạt động trên biển, nhất là trên các vùng biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão khẩn trương di chuyển thoát ra hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn. Chủ động triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển.

Đồng thời, bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Rà soát kỹ các phương án, kịp thời tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nếu dự báo có thể xảy ra gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn.

Chủ động bố trí sẵn lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm tại các khu vực trọng điểm xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ để triển khai công tác ứng phó bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn...



