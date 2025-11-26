Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ứng phó bão số 15, Đắk Lắk yêu cầu hạ nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ

Trần Bích Ngân
26/11/2025 21:24 GMT+7

Ứng phó bão số 15, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk ban hành lệnh vận hành các hồ thủy điện, yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H'Năng đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28.11.

Ngày 26.11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu các địa phương ven biển và các sở, ngành liên quan thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển cho đến khi bão số 15 tan.

Đắk Lắk ban hành lệnh cấm biển để ứng phó bão số 15 - Ảnh 1.

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành lệnh cấm biển từ 6 giờ ngày 26.11 để ứng phó bão số 15

ẢNH: CTV

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở NN-MT, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến thời tiết để chủ động thông báo cho ngư dân trở lại sau bão.

UBND các xã, phường ven biển, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương ven biển triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển nghiêm túc thực hiện khi có thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Để chủ động ứng phó bão số 15, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã ban hành lệnh vận hành các hồ thủy điện, yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H'Năng đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28.11.

Cụ thể, hồ thủy điện Sông Ba Hạ giảm xuống 102 m, hồ Sông Hinh xuống 204,5 m, hồ Krông Hnăng xuống 251,5 m. Việc vận hành xả lũ được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình để tránh phát sinh lũ đột ngột gây nguy hiểm cho vùng hạ du.


