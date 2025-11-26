Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa kêu gọi thu hoạch thủy sản trước bão số 15

Hiền Lương
Hiền Lương
26/11/2025 15:47 GMT+7

Ngày 26.11, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi UBND các địa phương ven biển, đề nghị khẩn trương vận động các hộ nuôi trồng thủy sản thu hoạch sớm những thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm, nhằm giảm thiểu thiệt hại trước bão số 15.

Nội dung công văn cũng nhấn mạnh các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là bão số 15 (bão Koto) và thông báo kịp thời cho người dân, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Khánh Hòa kêu gọi thu hoạch thủy sản trước bão số 15 - Ảnh 1.

Người dân Khánh Hòa thu hoạch tôm hùm nuôi "chạy bão" số 13 hồi đầu tháng 11.2025

ẢNH: H.L

Các hộ nuôi trồng thủy sản nên cân nhắc thu hoạch toàn bộ hoặc tỉa phần thủy sản đã đủ thương phẩm hoặc gần kỳ thu hoạch, tránh thất thoát do mưa, gió, thủy triều cao.

Đối với các ao đìa, lồng bè chưa thu hoạch, người nuôi được khuyến cáo gia cố đê bờ, lồng nuôi, dây neo, phao nổi, lưới chắn; đồng thời chuẩn bị máy bơm, sục khí, phao và máy phát điện để ứng phó kịp thời với các tình huống bất thường, đặc biệt là bão số 15.

Bên cạnh đó, người nuôi nên chú ý quản lý môi trường nuôi, kiểm soát chất lượng nước, ô xy, thức ăn; bổ sung men tiêu hóa, vi sinh, vitamin nếu cần để tăng sức đề kháng cho thủy sản. Khi có yêu cầu từ chính quyền, hộ nuôi cần sẵn sàng di dời lồng bè, người lao động và thiết bị đến nơi an toàn.

Bão số 15 (Koto) trên Biển Đông: Yêu cầu 8 tỉnh, 9 bộ ứng phó

Cơ quan chuyên môn như: Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Chi cục Chăn nuôi - Thú y, Trung tâm Khuyến nông… được đề nghị tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nuôi trồng thủy sản bảo vệ môi trường nuôi, phòng dịch bệnh, xử lý hậu quả thiên tai nếu xảy ra.

Khánh Hòa vừa trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng, khiến ngành thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nề với 157 ha thủy sản, chủ yếu tôm, cá mú và ốc hương, bị thiệt hại. Tại một số vùng nuôi tôm hùm, mưa lũ gây hiện tượng tôm ngạt, buộc người nuôi phải bán tháo với giá thấp, gây tổn thất lớn.

Khám phá thêm chủ đề

