Khánh Hòa tiếp nhận, cấp phát gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ dân vùng lũ

Theo đó, Sở NN-MT Khánh Hòa phối hợp Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XIII tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho các địa phương. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và thành phần tham dự được quy định cụ thể trong phụ lục kèm theo thông báo. Số lượng gạo phân bổ cho từng xã, phường được thực hiện theo phụ lục ban hành kèm Quyết định 2205/QĐ-UBND tỉnh.

Người dân Khánh Hòa nhận gạo cứu trợ từ các đơn vị từ thiện ẢNH: H.L.

Sở đề nghị các địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tại các điểm tiếp nhận; bảo đảm việc cấp phát đúng đối tượng, đúng định mức 15 kg/người/tháng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Việc tiếp nhận gạo phải diễn ra nhanh chóng, đúng chủng loại, đủ số lượng, chất lượng; đồng thời các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và phân phối đúng chế độ, hồ sơ, thủ tục.

Thông báo nêu rõ: đối với những địa phương chưa được hỗ trợ trong đợt này hoặc được hỗ trợ chưa đủ, UBND xã, phường cần chủ động sử dụng ngân sách hoặc các nguồn huy động khác để cứu đói cho người dân. Trường hợp nguồn lực không bảo đảm, các đơn vị gửi văn bản về Sở NN-MT và Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét.

Ngoài ra, các xã, phường được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc đợt cấp gạo. Thông tin chi tiết liên hệ các chuyên viên được nêu trong thông báo.

TP.HCM vì đồng bào miền Trung thân yêu