Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa tiếp nhận, cấp phát gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ dân vùng lũ

Hiền Lương
Hiền Lương
25/11/2025 09:48 GMT+7

Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Thông báo về việc tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 24.11 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Sở NN-MT Khánh Hòa phối hợp Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XIII tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho các địa phương. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và thành phần tham dự được quy định cụ thể trong phụ lục kèm theo thông báo. Số lượng gạo phân bổ cho từng xã, phường được thực hiện theo phụ lục ban hành kèm Quyết định 2205/QĐ-UBND tỉnh.

Khánh Hòa tiếp nhận, cấp phát gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ dân vùng lũ- Ảnh 1.

Người dân Khánh Hòa nhận gạo cứu trợ từ các đơn vị từ thiện

ẢNH: H.L.

Sở đề nghị các địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tại các điểm tiếp nhận; bảo đảm việc cấp phát đúng đối tượng, đúng định mức 15 kg/người/tháng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Việc tiếp nhận gạo phải diễn ra nhanh chóng, đúng chủng loại, đủ số lượng, chất lượng; đồng thời các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và phân phối đúng chế độ, hồ sơ, thủ tục.

Thông báo nêu rõ: đối với những địa phương chưa được hỗ trợ trong đợt này hoặc được hỗ trợ chưa đủ, UBND xã, phường cần chủ động sử dụng ngân sách hoặc các nguồn huy động khác để cứu đói cho người dân. Trường hợp nguồn lực không bảo đảm, các đơn vị gửi văn bản về Sở NN-MT và Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét.

Ngoài ra, các xã, phường được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc đợt cấp gạo. Thông tin chi tiết liên hệ các chuyên viên được nêu trong thông báo.

TP.HCM vì đồng bào miền Trung thân yêu

Danh sách điểm tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Khánh Hòa

Khánh Sơn – Diên Khánh – Vạn Ninh – Khánh Vĩnh

- Xã Tây Khánh Sơn: 1,6 tấn - ngày 25.11 tại UBND xã Tây Khánh Sơn

- Xã Diên Khánh: 428,75 tấn - ngày 26 và 27.11 tại UBND xã Diên Khánh

- Xã Diên Điền: 271,5 tấn - ngày 27 và 28.11 tại UBND xã Diên Điền.

- Xã Vạn Ninh: 6,20 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Vạn Ninh.

- Xã Tu Bông: 15,9 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Tu Bông.

- Xã Vạn Thắng: 8,85 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Vạn Thắng.

- Xã Vạn Hưng: 2,25 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Vạn Hưng.

- Xã Suối Hiệp: 2,65 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Suối Hiệp.

- Xã Diên Thọ: 13,30 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Diên Thọ.

- Xã Diên Lạc: 107,10 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Diên Lạc.

- Xã Diên Lâm: 3,95 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Diên Lâm.

- Xã Khánh Vĩnh: 10,50 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Khánh Vĩnh.

- Xã Tây Khánh Vĩnh: 21,20 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Tây Khánh Vĩnh.

- Xã Nam Khánh Vĩnh: 14,35 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Nam Khánh Vĩnh.

- Xã Trung Khánh Vĩnh: 6,50 tấn - ngày 28.11 tại UBND xã Trung Khánh Vĩnh.

Thị xã Ninh Hòa – Cam Lâm – Suối Dầu – Nha Trang

- Phường Ninh Hòa: 225 tấn - ngày 29 và 30.11 tại UBND xã Ninh Hòa.

- Xã Tây Ninh Hòa: 1,75 tấn - ngày 29.11 tại UBND xã Tây Ninh Hòa.

- Xã Tân Định: 56 tấn - ngày 29.11 tại UBND xã Tân Định.

- Xã Hòa Trí: 1,15 tấn - ngày 29.11 tại UBND xã Hòa Trí.

- Xã Bắc Ninh Hòa: 1,55 tấn - ngày 29.11 tại UBND xã Bắc Ninh Hòa.

- Xã Nam Ninh Hòa: 82 tấn - ngày 29.11 tại UBND xã Nam Ninh Hòa.

- Phường Hòa Thắng: 163,6 tấn - ngày 30.11 tại UBND xã Hòa Thắng.

- Xã Cam An: 7,75 tấn - ngày 30.11 tại UBND xã Cam An.

- Xã Cam Lâm: 10,1 tấn - ngày 30.11 tại UBND xã Cam Lâm.

- Xã Suối Dầu: 30,35 tấn - ngày 30.11 tại UBND xã Suối Dầu.

- Phường Bắc Nha Trang: 69,65 tấn - ngày 30.11 và 1.12 tại UBND phường Bắc Nha Trang.

- Phường Nam Nha Trang: 80,2 tấn - ngày 30.11 và 1.12 tại UBND phường Nam Nha Trang.

- Phường Tây Nha Trang: 114,7 tấn - ngày 30.11 và 1.12 tại UBND phường Tây Nha Trang.

Cam Ranh - Thuận Nam - Cà Ná - Phước Dinh - Ninh Phước

- Phường Bắc Cam Ranh: 3,6 tấn - ngày 27.11 tại UBND phường Bắc Cam Ranh.

- Phường Ba Ngòi: 27,45 tấn – ngày 27.11 tại UBND phường Ba Ngòi.

- Phường Nam Cam Ranh: 1,25 tấn - ngày 27.11 tại UBND phường Nam Cam Ranh.

- Phường Đông Hải: 3,15 tấn - ngày 26.11 tại UBND phường Đông Hải.

- Xã Phước Dinh: 28,95 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Phước Dinh.

- Xã Thuận Nam: 1,4 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Thuận Nam.

- Xã Cà Ná: 1,2 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Cà Ná.

- Xã Xuân Hải: 29,4 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Xuân Hải.

- Xã Bác Ái: 2 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Bác Ái.

- Phường Đô Vinh: 36,8 tấn - ngày 26.11 tại UBND phường Đô Vinh.

- Phường Bảo An: 10 tấn - ngày 26.11 tại UBND phường Bảo An.

- Phường Phan Rang: 8,2 tấn - ngày 28.11 tại UBND phường Phan Rang.

- Xã Ninh Phước: 65,8 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Ninh Phước.

- Xã Phước Hậu: 17,3 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Phước Hậu.

- Xã Thuận Bắc: 1,7 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Thuận Bắc.

- Xã Mỹ Sơn: 3,4 tấn - ngày 26.11 tại UBND xã Mỹ Sơn.

Tin liên quan

Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhiều tuyến giao thông tê liệt

Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhiều tuyến giao thông tê liệt

Tỉnh Khánh Hòa vừa công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trọng yếu.

EU đã hỗ trợ 850.000 euro cho Việt Nam để khắc phục hậu quả do bão

Rốn lũ gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hoà cấp phát gạo vùng lũ thiệt hại thiên tai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận