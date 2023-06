Khánh Hòa: Gian lận hồ sơ, một doanh nghiệp bị cấm đấu thầu 3 năm

Theo đó, tại Quyết định 2165 do ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND H.Khánh Vĩnh ký, có nội dung cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của H.Khánh Vĩnh đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh (mã số doanh nghiệp: 4201172503, có trụ sở tại TP.Nha Trang) trong thời hạn 3 năm đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn H.Khánh Vĩnh làm chủ đầu tư.

Một dự án trên địa bàn TP.Nha Trang do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh thi công HIỀN LƯƠNG

Lý do, tại Công văn số 308/CV-CSKT ngày 9.5.2023, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh đã có hành vi gian lận về hồ sơ nhân sự trong hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Cái (xã Cầu Bà - Liên Sang) để được xét trúng thầu, có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 luật Đấu thầu.

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh tham gia nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, doanh nghiệp này là đơn vị trúng thầu thi công dự án kè biển Dốc Lết tại TX.Ninh Hòa. Dự án này từng bị các chuyên gia về biển phản đối mạnh mẽ vì dự án có nguy cơ làm biến dạng bãi biển Dốc Lết - một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung hiện nay.

Xe tải đổ đất dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh thi công chạy vào đường bê tông khu vực nông thôn khiến người dân Nha Trang bức xúc HIỀN LƯƠNG

Ngoài ra, doanh nghiệp này khi thi công nhiều dự án tại TP.Nha Trang đã sử dụng hàng loạt xe tải cỡ lớn "oanh tạc" nhiều tuyến đường giao thông nông thôn khiến người dân lo lắng vì mất an toàn, trong đó phải kể đến các dự án lớn như kè sông Cái Nha Trang, dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp…