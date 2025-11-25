EU đã hỗ trợ 850.000 euro cho Việt Nam để khắc phục hậu quả do bão

Ngày 24.11, tại Trụ sở Cơ quan đối ngoại (EEAS) của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ châu Á - Thái Bình Dương của EEAS đã đồng chủ trì Phiên họp lần 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA).

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ châu Á - Thái Bình Dương của EEAS ẢNH: BNG

Phát biểu tại phiên họp, bà Paola Pampaloni, Trưởng đoàn EU gửi lời thăm hỏi và chia sẻ những thiệt hại do bão, lũ gây ra đối với người dân Việt Nam.

Bà Paola Pampaloni cho biết, EU đã hỗ trợ 850.000 euro cho Việt Nam để khắc phục những hậu quả của các trận bão vừa qua và tiếp tục kêu gọi các nước thành viên đóng góp hỗ trợ cho Việt Nam. Nhiều nước thành viên EU đã đáp ứng lời kêu gọi như Đức, Séc… Ngày 24.11, chuyến máy bay trở lô hàng viện trợ khẩn cấp của EU được vận chuyển từ Luxembourg đã đến Việt Nam.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy 6/27 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tiềm năng. Đồng thời nhấn mạnh, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là trụ cột mới quan trọng trong hợp tác; phát huy thế mạnh của EU và đáp ứng nhu cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột đầy tiềm năng, đồng thời đề xuất khai thác hiệu quả các sáng kiến của EU như Chương trình giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao (Erasmus+), Chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất của EU - Horizon Europe và Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thứ trưởng cũng thông báo với phía EU về những biện pháp nghiêm túc, quyết liệt của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống và xử lý vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời đề nghị EU và các nước thành viên ủng hộ việc sớm dỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam. Phía EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam và sẽ xem xét trao đổi với Việt Nam về một số vấn đề kỹ thuật.

Đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp cũng đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác hai bên trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, hợp tác phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp, quốc phòng - an ninh…

EU khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng, hình mẫu tại châu Á - Thái Bình Dương, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững.

Phía EU coi Việt Nam là đối tác kiểu mẫu trong ASEAN và sẵn sàng đồng hành triển khai các mục tiêu chiến lược, đặc biệt trong khoa học - công nghệ và chuyển đổi năng lượng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, phía EU đã thông báo các ưu tiên trong chiến lược hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tham gia tích cực vào các dự án hợp tác trong khuôn khổ các chiến lược này.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên Hiệp Quốc; khẳng định các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).