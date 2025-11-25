Rốn lũ gượng dậy trong vòng tay nghĩa tình

N HỮNG VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNH

Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Sơn Hòa…, những vùng quê vốn bình yên ở Phú Yên (cũ) bất ngờ phủ sóng mạng xã hội sau trận lũ chưa từng có. Ngày 24.11, PV Thanh Niên vào sâu các thôn trũng nhất để ghi nhận tình hình.

Tại các thôn Thạch Tuân 1 và Thạch Tuân 2 (xã Hòa Xuân), dấu vết của cơn lũ vẫn còn hằn lên mọi thứ. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, xô nghiêng, thậm chí sập hoàn toàn. "Hôm nay tôi mới ra khỏi nhà. Nước ngập hơn 3 m, tôi phải trèo lên mái nhà. Những phần quà và sự hỗ trợ của bộ đội lúc này rất ý nghĩa với chúng tôi", bà Trương Thị Đẹp (65 tuổi, thôn Thạch Tuân 2) nghẹn giọng. Trong căn nhà vừa thoát cảnh bị cô lập, bà và hàng chục hộ dân đang thiếu đủ thứ, từ gạo, nước sạch đến chăn màn, áo quần.

Trên nhiều tuyến đường, trường học tại Hòa Thịnh, lực lượng bộ đội, công an… đã có mặt để dọn dẹp, giúp bà con gượng dậy sau lũ. Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết về những hộ dân ở xã Hòa Thịnh chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ dữ, nhiều độc giả đã liên hệ tòa soạn gửi tiền hỗ trợ bà con.

Các chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 dọn dẹp bùn đất, làm vệ sinh tại Trường mầm non Hòa Thịnh(xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) ẢNH: PHẠM HỮU

Hai PV Huy Đạt và Cao An Biên đang tác nghiệp tại Hòa Thịnh đã nhanh chóng mang nghĩa tình của bạn đọc đến với người dân. Tại thôn Phú Hữu, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi) rưng rưng khi nhận 2,5 triệu đồng tiền hỗ trợ từ độc giả Báo Thanh Niên. Nhìn căn nhà bị lũ cuốn trôi cả gian thờ lẫn gian bếp, bà Hạnh nghẹn giọng: "Chúng tôi mất trắng hết rồi. Hôm qua PV Thanh Niên đến viết bài, hôm nay có người hỗ trợ, chúng tôi mừng lắm".

Ngoài vợ chồng bà Hạnh, bạn đọc Báo Thanh Niên cũng gửi tiền giúp 10 hộ dân khác ở Hòa Thịnh.

B ÀN TAY CHIẾN SĨ THẮP LỬA HỒI SINH

Khi lũ rút cũng là lúc đoàn xe cứu trợ, lực lượng quân đội, công an tiến vào vùng từng ngập sâu, mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà cả sự an tâm, động viên cho người dân. Tại xã Hòa Xuân, hàng chục xe hàng từ thiện tiếp tục đổ về các thôn Phú Khê 1, Phú Khê 2. Ở thôn Thạch Tuân 2, bộ đội biên phòng dùng ca nô tiếp cận từng nhà mang theo gạo, nước và áo quần. Ở Trường tiểu học Trần Phú (xã Hòa Xuân), hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk miệt mài dọn bùn, khuân bàn ghế, khắc phục hậu quả.

Bộ đội giúp người dân vùng rốn lũ Hòa Xuân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Đoàn Minh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, cho biết cả 10 thôn đều bị ngập sâu; 4 thôn thiệt hại nặng nhất là Hiệp Đồng, Trà Tân 2, Trà Tân 1 và Phước Giang, với gần 4.500 nhà dân bị nước tràn vào. Bốn ngày qua, ngoài lực lượng công an, quân sự trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến giúp đỡ, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, nước uống, sữa, gạo, cá từ các đoàn thiện nguyện khắp cả nước đã đổ về. "Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng xã, từ công an, quân sự, đoàn thanh niên cùng bộ đội hải quân, cảnh sát biển để hỗ trợ bà con", ông Phong nói.

Ở thôn Vạn Lộc (xã Hòa Mỹ), 50 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 303, Trung đoàn Bộ binh 584, dọn dẹp trường học, trụ sở, đường sá. Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5), huy động chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp tại các trường ở rốn lũ Hòa Thịnh. Nhờ sự giúp đỡ của các anh, việc dọn dẹp của các cô giáo Trường mầm non Hòa Thịnh bớt nặng nhọc hơn.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, động viên người dân xã Tuy An Đông xây dựng lại cuộc sống ẢNH: HỮU TÚ

Tại điểm trường Phú Hữu, thuộc Trường tiểu học Hòa Thịnh, nhiều vật dụng vẫn chìm trong lớp bùn đặc quánh. Bàn ghế lấm lem, sách vở vón lại như đất. Giữa tiếng xẻng, tiếng chổi quét là những bước chân tất tả của giáo viên và bộ đội. Cô Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Hòa Thịnh, nói: "Thiệt hại gần như toàn bộ. Nhưng học sinh (HS) đang mong ngày trở lại lớp, chúng tôi phải gượng dậy".

Hàng chục chiến sĩ Trung đoàn 143 chia nhau dọn từng phòng học. Trung sĩ Đặng Quốc vừa nạy lớp bùn khô bám sàn vừa nói: "Chỉ cần mình làm nhanh hơn một chút, các em sẽ sớm có chỗ học. Vậy là đủ động lực rồi".

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây nguyên, giúp người dân xã Hòa Thịnh dọn dẹp bùn đất, lợp lại mái ngói ẢNH: HUY ĐẠT

M ONG BÀ CON SỚM KHÔI PHỤC CUỘC SỐNG

Sáng 24.11, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại vùng lũ xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ). Dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã hỗ trợ 150 phần quà cho người dân vùng lũ, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt.

Nhiều khu dân cư ở Hòa Xuân vẫn còn bị chia cắt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

PV Thanh Niên trao tiền hỗ trợ vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thái Học chia sẻ, những người con Phú Yên (cũ) khi hay tin bà con chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua đều rất xót xa. "Hôm nay, chúng tôi đến thăm bà con để thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp lãnh đạo cũng như của những người con Phú Yên (cũ) đang sống xa quê. Mong bà con sớm khôi phục cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất để ổn định gia đình và vượt qua khó khăn sau lũ", ông Học bày tỏ.

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục di chuyển đến hộ gia đình có hai cháu nhỏ tử nạn trong mưa lũ ở thôn Phú Thịnh. Ông Học đã động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, trao 50 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình.

Khung cảnh tan hoang tại Sơn Hòa

