Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhiều tuyến giao thông tê liệt

Hiền Lương
Hiền Lương
24/11/2025 19:09 GMT+7

Tỉnh Khánh Hòa vừa công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trọng yếu.

Ngày 24.11, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên QL27C, QL27, tỉnh lộ 9, đường tỉnh 701, 703, 707 và cầu Ngọc Thảo (P.Tây Nha Trang). Đây là những tuyến đường bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài nhiều ngày.

Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhiều tuyến giao thông tê liệt- Ảnh 1.

Sạt lở trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa

ẢNH: HL

Từ ngày 16 đến 22.11, Khánh Hòa liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi ghi nhận lượng mưa xấp xỉ 490 mm. Lũ trên các sông dâng cao nhanh, tác động mạnh đến vùng hạ du.

Cùng thời điểm, để bảo đảm an toàn công trình, nhiều hồ chứa lớn như Sông Chò 1 và Suối Dầu phải tăng cường xả điều tiết, khiến lượng nước đổ về hạ du lớn hơn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và sạt lở.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện tỉnh lộ 9 (đèo Khánh Sơn) và QL27C (đèo Khánh Lê) đều đang ách tắc hoàn toàn do sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống đường với khối lượng lớn. Các lực lượng đang nỗ lực triển khai mở đường, thu dọn đất đá để sớm thông tuyến.

Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhiều tuyến giao thông tê liệt- Ảnh 2.

Sạt lở trên đèo Khánh Sơn - tuyến độc đạo nối vùng đồng bằng Khánh Hòa lên huyện miền núi Khánh Sơn (cũ)

ẢNH: HL

Báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, đến 9 giờ ngày 23.11, toàn tỉnh ghi nhận 15 trường hợp thiệt mạng, gồm 8 người tử vong do sạt lở trên đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn, 7 người tử vong trong mưa lũ. 

Về nông nghiệp, hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại; 241 gia súc và hơn 24.000 gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi; khoảng 157 ha ao đìa nuôi tôm, cá mú, ốc hương bị ngập tràn. 

Nhiều công trình hạ tầng, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỉ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đã thông qua phương án hỗ trợ khẩn: 60 triệu đồng cho hộ có nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng cần sửa chữa; hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho các hộ bị thiệt hại và 500.000 đồng/học sinh từ bậc tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

Trong ngày 24.11, Khánh Hòa tiếp tục có 2 hồ chứa thông báo xả lũ, có hồ kéo dài trong 4 ngày liền.

Tin liên quan

Khánh Hòa thông báo khẩn cấp xả lũ 2 hồ chứa

Khánh Hòa thông báo khẩn cấp xả lũ 2 hồ chứa

Chưa gượng dậy nổi sau lũ lịch sử, người dân Khánh Hòa tiếp tục mất ngủ khi 2 hồ chứa trên địa bàn lên kế hoạch xả lũ, trong đó có hồ chứa xả 4 ngày liên tiếp.

Đèo Prenn Đà Lạt sau hơn 1 năm nâng cấp bị sụt lún nghiêm trọng

Yêu cầu 15 tỉnh thành, 7 bộ ứng phó áp thấp sắp thành bão số 15

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa đèo Khánh Sơn đèo Khánh Lê thiệt hại Xả lũ tình huống khẩn cấp Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận