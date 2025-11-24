Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhiều tuyến giao thông tê liệt

Ngày 24.11, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên QL27C, QL27, tỉnh lộ 9, đường tỉnh 701, 703, 707 và cầu Ngọc Thảo (P.Tây Nha Trang). Đây là những tuyến đường bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài nhiều ngày.

Sạt lở trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa ẢNH: HL

Từ ngày 16 đến 22.11, Khánh Hòa liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi ghi nhận lượng mưa xấp xỉ 490 mm. Lũ trên các sông dâng cao nhanh, tác động mạnh đến vùng hạ du.

Cùng thời điểm, để bảo đảm an toàn công trình, nhiều hồ chứa lớn như Sông Chò 1 và Suối Dầu phải tăng cường xả điều tiết, khiến lượng nước đổ về hạ du lớn hơn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng và sạt lở.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện tỉnh lộ 9 (đèo Khánh Sơn) và QL27C (đèo Khánh Lê) đều đang ách tắc hoàn toàn do sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống đường với khối lượng lớn. Các lực lượng đang nỗ lực triển khai mở đường, thu dọn đất đá để sớm thông tuyến.

Sạt lở trên đèo Khánh Sơn - tuyến độc đạo nối vùng đồng bằng Khánh Hòa lên huyện miền núi Khánh Sơn (cũ) ẢNH: HL

Báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, đến 9 giờ ngày 23.11, toàn tỉnh ghi nhận 15 trường hợp thiệt mạng, gồm 8 người tử vong do sạt lở trên đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn, 7 người tử vong trong mưa lũ.

Về nông nghiệp, hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại; 241 gia súc và hơn 24.000 gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi; khoảng 157 ha ao đìa nuôi tôm, cá mú, ốc hương bị ngập tràn.

Nhiều công trình hạ tầng, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỉ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đã thông qua phương án hỗ trợ khẩn: 60 triệu đồng cho hộ có nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng cần sửa chữa; hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho các hộ bị thiệt hại và 500.000 đồng/học sinh từ bậc tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

Trong ngày 24.11, Khánh Hòa tiếp tục có 2 hồ chứa thông báo xả lũ, có hồ kéo dài trong 4 ngày liền.