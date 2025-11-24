Khánh Hòa vẫn còn 70 trường học chưa thể đón học sinh đến lớp ngày đầu tuần

Ngày 24.11, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, từ ngày 24.11, toàn tỉnh có 728 trên tổng số 798 trường từ mầm non đến THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau mưa lũ.

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh còn lại 70 trường chịu thiệt hại nặng, với khoảng 33.570 học sinh tiếp tục nghỉ học. Trong đó, cấp mầm non, tiểu học và THCS có 24.520 học sinh, cấp THPT hơn 7.940 học sinh, các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung cấp nghề có hơn 1.100 học sinh.

Nhiều bộ đội phụ giúp Trường THCS Cao Thắng dọn dẹp vệ sinh sớm đón học sinh ẢNH: H.L

Theo ghi nhận, trong ngày sau lũ, khi nước rút, nhiều trường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả, dự kiến chưa thể cho học sinh đi học trở lại trong vài ngày tới.

Một số trường học cho biết mấy ngày sau lũ họ nhận giúp đỡ rất nhiều từ lực lượng công an tỉnh, các cơ quan quân đội… trên địa bàn mới khắc phục ổn thỏa hậu quả mưa lũ để có thể đón học sinh trở lại lớp ngày đầu tuần.

Trong ngày 24.11, một số trường ở tâm lũ như Trường tiểu học Vĩnh Phương 1, Trường THCS Cao Thắng (P.Tây Nha Trang) tiếp tục dồn lực dọn dẹp vệ sinh để sớm đón học sinh đến lớp.

Lũ rút ở Hòa Thịnh: Bộ đội dọn từng lớp bùn để kịp ngày học lại

Theo thông báo, trong ngày 24.11, Khánh Hòa có 2 hồ chứa xả điều tiết lũ với lưu lượng xả nhỏ nhất là 30 và 50 m3/giây, trong đó hồ Suối Dầu xả lũ trong 4 ngày liên tiếp, với lưu lượng nhỏ nhất là 30 m3/giây và lớn nhất là 80 m3/giây

Theo thống kê, trận lũ lụt vừa qua Khánh Hòa chịu thiệt hại nghiêm trọng, trong đó số người chết là 15; thiệt hại về kinh tế hơn 5.000 tỉ đồng.

Những ngày qua, lực lượng quân đội, công an và thanh niên tình nguyện dốc sức cùng chính quyền địa phương vệ sinh trường lớp để giúp ngành giáo dục sớm trở lại công tác dạy và học.