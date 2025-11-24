Khánh Hòa thông báo khẩn cấp xả lũ 2 hồ chứa

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đổ về các hồ tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình, ngày 24.11, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (Ban 7) và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã phát đi thông báo khẩn về việc vận hành xả lũ điều tiết hồ Sông Chò 1 và hồ Suối Dầu.

Hồ Sông Chò 1 bắt đầu xả lũ điều tiết từ trưa 24.11

Theo Ban 7, đến 6 giờ 30 phút ngày 24.11, mực nước hồ Sông Chò 1 đạt cao trình +164,0 m, tương đương 84,3% dung tích thiết kế. Lưu vực sông Chò tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 20 - 40 mm/24 giờ, khiến lượng nước về hồ duy trì 70 - 100 m³/giây.

Người dân Nha Trang vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lịch sử vừa qua ẢNH: H.L

Để đảm bảo an toàn đập, Ban 7 triển khai xả điều tiết từ 13 giờ cùng ngày. Lưu lượng xả ban đầu là 50 m³/giây và sẽ tăng dần tùy theo diễn biến thời tiết. Ban ngày (từ 7 - 17 giờ) xả nhiều hơn và giảm lưu lượng vào ban đêm nhằm hạn chế tác động đến vùng hạ du.

Ban 7 cho biết khi mực nước hồ giảm về ngưỡng tràn +157,7 m, đơn vị sẽ xem xét dừng xả để tiếp tục thi công.

Trong quá trình vận hành, Ban 7 phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa để cập nhật mực nước sông Cái Nha Trang và diễn biến tại các khu vực hạ du, bảo đảm việc xả không làm gia tăng ngập lụt.

UBND các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền và các phường ở Nha Trang được đề nghị thông báo kịp thời cho người dân chủ động ứng phó.

Nước dâng cao bất thường, người dân trèo lên mái nhà lánh nạn ẢNH: H.L

Hồ Suối Dầu xả lũ điều tiết trong 4 ngày liên tục

Cũng trong sáng 24.11, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo điều chỉnh vận hành hồ Suối Dầu. Lúc 5 giờ, mực nước hồ đo được ở cao trình 40,00 m, lưu lượng về hồ 71 - 75 m³/giây.

Đơn vị tiến hành xả điều tiết từ 15 giờ ngày 24.11 đến 15 giờ ngày 28.11, với lưu lượng dao động 30 - 80 m³/giây. Lưu lượng lớn duy trì trong khung giờ 7 - 17 giờ hằng ngày và giảm vào ban đêm.

Theo đơn vị quản lý, việc kết hợp giữa xả điều tiết, mưa trên lưu vực và triều cường có thể gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng thuộc xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc các phường Tây Nha Trang và Bắc Nha Trang.

Chính quyền địa phương được đề nghị thông báo rộng rãi để người dân chủ động phòng tránh.