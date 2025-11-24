Công an TP.HCM hỗ trợ khoảng 70 tấn hàng cứu trợ bà con bị ngập lụt

Ngày 24.11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cho biết, tính đến chiều nay, Công an TP.HCM đã hỗ trợ gần 70 tấn hàng, nhu yếu phẩm đưa đến tay bà con chịu ảnh hưởng do ngập lụt.

10 tấn hàng hóa của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đưa đến đồng bào bị ngập lụt ẢNH: CACC

Chiều nay, chuyến xe chở 10 tấn hàng cứu trợ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã lăn bánh, hướng về tỉnh Đắk Lắk. Cách đây một ngày, Công an TP.HCM cũng chuyển hơn 55 tấn hàng cho chính quyền các địa phương bị ảnh ngập lụt để hỗ trợ người dân.

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lên đường chi viện, hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn.

Từ tối 22.11, 500 chiến sĩ thuộc các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH, CSGT, CSCĐ đã tức tốc lên đường chi viện công an các tỉnh vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do ngập lụt. Cùng với nhân lực, nhiều máy móc, xe chuyên dụng chứa nước sạch… cũng được điều động đến hỗ trợ các địa phương.

Vừa đến nơi, các chiến sĩ bắt tay vào dọn dẹp trụ sở UBND, trường học, bệnh viện.

Hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", chung tay hướng về đồng bào miền Trung thân yêu.

Tại những nơi đoàn đi qua, người dân đều thể hiện lòng quý mến, nhiều thầy cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng vì giúp trường, lớp sớm được khôi phục.

Bên dưới là một số hình ảnh Công an TP.HCM hỗ trợ các địa phương sau ngập lụt:

10 tấn hàng cứu trợ rời TP.HCM hướng về tỉnh Đắk Lắk chiều 24.11 ẢNH: CACC

Công an TP.HCM sử dụng thiết bị kỹ thuật trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: CACC

Công an TP.HCM cùng công an địa phương thu dọn bùn đất khi nước rút ẢNH: CACC

Mỗi người một tay vận chuyển hàng cứu trợ ẢNH:CACC

Công an TP.HCM xuống hàng hóa tại xã Tuy Hòa (Phú Yên cũ) ẢNH: CACC