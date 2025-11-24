Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản ở quận 7 cũ

Ngày 24.11, đại diện Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp Công an phường Tân Thuận và Tân Hưng phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 7 cũ.

Công an TP.HCM bắt nghi phạm trộm xe máy ẢNH: CACC

Qua đó, công an tạm giữ 2 nghi phạm là N.H.B (32 tuổi, ở quận 4 cũ) và P.Đ.L.V (33 tuổi, ở quận Bình Thạnh cũ) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22.11, một người dân đến Công an phường Tân Thuận trình báo về việc bị mất chiếc xe tay ga khi đang dựng ngoài đường, có cắm sẵn chìa khóa.

Công an phường Tân Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng xác định nghi phạm là B., sống lang thang và không có nghề nghiệp ổn định.

Đến 19 giờ ngày 23.11, công an xác định tên trộm đang di chuyển cùng chiếc xe trộm được qua giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo nên phối hợp Công an phường Bến Thành ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, B. khai nhận đang mang xe đi bán thì bị trinh sát bắt giữ.

Trước đó, ngày 20.11, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm chiếc balo bên trong chứa một số tài sản, giấy tờ, do để quên tại khu vực bãi giữ xe trung tâm thương mại Lotte Mart.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành trích xuất, phân tích hình ảnh từ hệ thống camera, xác định nghi phạm là V.

Chỉ vài giờ sau, lực lượng Công an TP.HCM đã bắt giữ V. thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.

Hai vụ án được phá nhanh cho thấy hiệu quả phối hợp giữa công an cơ sở và lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM, góp phần giữ vững trật tự trên địa bàn.