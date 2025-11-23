Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt 4 người ẩu đả do mâu thuẫn trên mạng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
23/11/2025 18:12 GMT+7

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm người ẩu đả do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong đó 2 sinh viên.

Ngày 23.11, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người gồm T.K.N.Y.T (20 tuổi), T.Đ.V (19 tuổi, sinh viên), P.M.N (18 tuổi, sinh viên) và N.Đ.H.A (20 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM bắt 4 người ẩu đả do mâu thuẫn trên mạng- Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt 4 người ẩu đả do mâu thuẫn trên mạng, có 2 sinh viên

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Riêng T.K.N.Y.T còn bị khởi tố thêm tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Các quyết định đã được Viện KSND khu vực 7 phê chuẩn.

Trước đó, tiếp nhận tố giác của người dân, Công an phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ) đã làm rõ nhóm thanh niên trên liên quan vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn nói xấu nhau trên mạng xã hội, giữa cô gái tên T.T (19 tuổi) và T.K.N.Y.T.

Theo kết quả điều tra, 2 bên nhiều lần cự cãi, thách thức qua mạng. Sau đó, T.T cùng bạn trai 22 tuổi đến phường An Hội Đông để gặp T.K.N.Y.T nói chuyện nhưng tiếp tục xảy ra lớn tiếng rồi bỏ về.

Trên đường đi, T.T lại nhận được điện thoại của sinh viên T.Đ.V (bạn của T.K.N.Y.T) kêu quay lại một quán nước trên đường Nguyễn Văn Lượng (phường Gò Vấp) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại điểm hẹn, nhóm 4 bị can dùng ghế và nón bảo hiểm đánh tấn công T.T và bạn trai, khiến nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận cho đến khi người dân can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, nhóm này còn đập vỡ chiếc điện thoại của nạn nhân.

Công an TP.HCM vào cuộc xử lý, khởi tố 4 bị can đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của T.T và bạn trai.

Công an TP.HCM dựng lại hiện trường vụ ẩu đả 'vì xin viên nước đá không cho'

Công an TP.HCM dựng lại hiện trường vụ ẩu đả 'vì xin viên nước đá không cho'

Lực lượng công an đưa 14 người liên quan vụ ẩu đả 'vì xin viên nước đá không cho' tại quán nhậu trên đường Man Thiện (TP.HCM) đến dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

