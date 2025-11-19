Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM dựng lại hiện trường vụ ẩu đả 'vì xin viên nước đá không cho'

Trần Duy Khánh
19/11/2025 13:48 GMT+7

Lực lượng công an đưa 14 người liên quan vụ ẩu đả 'vì xin viên nước đá không cho' tại quán nhậu trên đường Man Thiện (TP.HCM) đến dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19.11, Công an phường Tăng Nhơn Phú, Công an TP.HCM đã truy xét và đưa 14 người liên quan vụ ẩu đả "vì xin viên nước đá không cho" tại quán nhậu trên đường Man Thiện đến dựng lại hiện trường, phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM dựng lại hiện trường vụ ẩu đả vì xin viên nước đá không cho - Ảnh 1.

Công an TP.HCM dựng lại hiện trường vụ ẩu đả "vì xin viên nước đá không cho"

ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Vụ ẩu đả xảy ra khuya 15.11, tại quán nhậu trên đường Man Thiện làm ít nhất 3 người bị thương, trong đó có 1 nhân viên của quán và nhiều tài sản của quán bị hư hỏng.

Theo lời khai ban đầu, mâu thuẫn xuất phát từ 2 bàn nhậu kế nhau vì xin viên nước đá nhưng không được đồng ý.

Trước đó, tối ngày 15.11, một nhóm gồm nhiều thanh thiếu niên đến quán ăn trên đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú) tổ chức sinh nhật.

Lúc 21 giờ cùng ngày, nhóm khác có 5 người cũng đến quán nhậu, ngồi bàn kế bên nhóm nói trên. Đến khoảng 23 giờ, khi bàn 5 người chờ tính tiền ra về thì H. (trong nhóm 5 người) qua bàn bên cạnh xin viên nước đá nhưng những người này không cho và nói: "Quán có nhân viên phục vụ".

Trong lúc say, thấy bạn bị "quê độ", Th. (trong nhóm 5 người) bực tức, ném vỏ lon bia qua bàn đang tổ chức sinh nhật. Lúc này, 2 bên lao vào ẩu đả làm 3 người bị thương, trong đó có 1 nhân viên của quán. Các thực khách hoảng loạn bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

