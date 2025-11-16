TP.HCM: Ẩu đả lúc ăn nhậu, nhiều người bị thương

Ngày 16.11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ vụ ẩu đả tại quán nhậu trên đường Man Thiện khiến nhiều người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc có rất đông thực khách và người dân theo dõi ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, tối 15.11, rất đông thực khách đến ăn uống tại quán ăn trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, trong lúc ăn nhậu thì 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn trong việc mời bia. Nhiều người, trong đó có các thanh thiếu niên lao vào ẩu đả dữ dội.

"Họ đuổi đánh từ trong quán ra đến ngoài đường, ném ly tấn công nhau khiến nhiều thực khách hoảng loạn tháo chạy", một người dân khu vực kể lại.

Vụ việc làm ít nhất 3 người bị thương, tài sản của quán bị hư hỏng.

Khu vực nơi xảy ra vụ ẩu đả ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú nhanh chóng có mặt, khống chế, đưa một số người liên quan về trụ sở, trích xuất camera, ghi thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.