Campuchia tố Thái Lan nổ súng gần biên giới, 5 người bị thương

Theo Khmer Times dẫn báo cáo sơ bộ từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 12.11 tại làng Prey Chan, xã O'Beichoan, huyện O'Chrov - cách đường biên Campuchia - Thái Lan chỉ vài trăm mét.

"Vụ nổ súng vừa xảy ra và [phía Thái Lan] đã sử dụng đạn thật", ông Ly Sovannarith, phát ngôn viên tỉnh Banteay Meanchey, xác nhận.

Hình ảnh do phía Campuchia cung cấp cho thấy lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân bị thương sau vụ nổ súng gần biên giới Thái Lan - Campuchia ngày 12.11.2025 ẢNH: KHMER TIMES

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cũng cáo buộc quân đội Thái Lan đã nổ súng vào dân thường, khiến 5 người bị thương, song chưa có thông tin về thương vong phía Thái Lan. "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và xác minh danh tính những người bị thương", ông nói.

Phía Thái Lan chưa bình luận về cáo buộc nêu trên.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan gia tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt sau vụ nổ mìn khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương hôm 10.11.

Phía Thái Lan sau đó tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình mà hai nước đã ký kết sau nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Campuchia ra tuyên bố sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

Ngày 12.11, một quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan yêu cầu Campuchia xin lỗi chính thức sau khi cáo buộc đặt mìn mới khiến binh lính Thái Lan bị thương. Bộ Quốc phòng Campuchia đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định nước này không cài thêm mìn và cam kết tiếp tục hợp tác với Thái Lan theo đúng khuôn khổ thỏa thuận đã ký, theo Reuters.

Phía Mỹ ngày 11.11 cho biết đang thu thập thêm thông tin về vụ việc binh sĩ Thái Lan bị thương, đồng thời kêu gọi 2 nước kiềm chế, tránh để căng thẳng leo thang và duy trì các cam kết hòa bình đạt được dưới sự chứng kiến của Washington.