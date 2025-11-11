Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Campuchia ra tuyên bố sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

Văn Khoa
Văn Khoa
11/11/2025 11:39 GMT+7

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia tối 10.11 đã ra tuyên bố sau khi Chính phủ Thái Lan thông báo đình chỉ thỏa thuận hòa bình giữa hai nước sau vụ nổ mìn mới.

Cổng thông tin Fresh News dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết nước này "vô cùng quan ngại" về một số bài báo trích dẫn tuyên bố của giới lãnh đạo Thái Lan cho thấy Thái Lan đã đình chỉ việc thực hiện tuyên bố chung giữa các thủ tướng Campuchia và Thái Lan.

Tuyên bố này được ký kết tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10.2025 trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Anwar Ibrahim, Thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch ASEAN.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt tay nhau trong lễ ký kết thỏa thuận hòa bình bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26.10

Ảnh: AFP


Tuyên bố chung nói trên có nội dung là thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan, do Tổng thống Trump làm trung gian, nhằm đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch sau các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải di dời.

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nhắc đến thông tin "một vụ nổ mìn vào ngày 10.11.2025, khiến 3 binh sĩ Thái Lan bị thương tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan ở Phnom Trop, nằm gần Đền Preah Vihear của Campuchia", và Bangkok đã xem vụ việc này là lý do để đình chỉ việc thực hiện Tuyên bố chung, đồng thời hủy bỏ việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia vẫn đang bị giam giữ tại Thái Lan.

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, chính phủ nước này "kiên quyết phủ nhận cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã đặt mìn mới tại biên giới với Thái Lan", và "khẳng định Campuchia vẫn cam kết thực hiện Tuyên bố Chung".

Theo tờ Bangkok Post, vụ nổ mìn mới xảy ra vào sáng 10.11. Tờ báo này cũng dẫn thông báo từ Lục quân Hoàng gia Thái Lan cho hay báo cáo lúc đầu có 2 binh sĩ bị thương, nhưng con số sau đó tăng lên 4, trong đó có 1 người bị mất 1 bàn chân.

Thái Lan nêu điều kiện thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong đụng độ đẫm máu

Sau vụ nổ mìn sáng 10.11, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat thông báo Bangkok sẽ ngừng "tuân thủ tuyên bố chung", theo AFP. Các bước tiếp theo được lên kế hoạch trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận hòa bình này bao gồm việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ tại Thái Lan.

Khám phá thêm chủ đề

campuchia Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình Nổ mìn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận