Campuchia ra tuyên bố sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

Cổng thông tin Fresh News dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết nước này "vô cùng quan ngại" về một số bài báo trích dẫn tuyên bố của giới lãnh đạo Thái Lan cho thấy Thái Lan đã đình chỉ việc thực hiện tuyên bố chung giữa các thủ tướng Campuchia và Thái Lan.

Tuyên bố này được ký kết tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10.2025 trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Anwar Ibrahim, Thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bắt tay nhau trong lễ ký kết thỏa thuận hòa bình bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 26.10 Ảnh: AFP





Tuyên bố chung nói trên có nội dung là thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan, do Tổng thống Trump làm trung gian, nhằm đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch sau các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải di dời.

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nhắc đến thông tin "một vụ nổ mìn vào ngày 10.11.2025, khiến 3 binh sĩ Thái Lan bị thương tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan ở Phnom Trop, nằm gần Đền Preah Vihear của Campuchia", và Bangkok đã xem vụ việc này là lý do để đình chỉ việc thực hiện Tuyên bố chung, đồng thời hủy bỏ việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia vẫn đang bị giam giữ tại Thái Lan.

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, chính phủ nước này "kiên quyết phủ nhận cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã đặt mìn mới tại biên giới với Thái Lan", và "khẳng định Campuchia vẫn cam kết thực hiện Tuyên bố Chung".

Theo tờ Bangkok Post, vụ nổ mìn mới xảy ra vào sáng 10.11. Tờ báo này cũng dẫn thông báo từ Lục quân Hoàng gia Thái Lan cho hay báo cáo lúc đầu có 2 binh sĩ bị thương, nhưng con số sau đó tăng lên 4, trong đó có 1 người bị mất 1 bàn chân.

Sau vụ nổ mìn sáng 10.11, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat thông báo Bangkok sẽ ngừng "tuân thủ tuyên bố chung", theo AFP. Các bước tiếp theo được lên kế hoạch trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận hòa bình này bao gồm việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ tại Thái Lan.