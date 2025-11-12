Thái Lan yêu cầu xin lỗi, Campuchia bác bỏ cáo buộc cài mìn ở biên giới

Binh sĩ Thái Lan kiểm tra một quả mìn tại tỉnh Sisaket gần biên giới với Campuchia hôm 10.11 ẢNH: AP

Thái Lan vừa yêu cầu Campuchia đưa ra lời xin lỗi chính thức sau khi một vụ nổ mìn dọc biên giới khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương, dẫn đến việc Bangkok đình chỉ vô thời hạn việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được gần đây.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đến thăm các binh sĩ bị thương tại biên giới vào ngày 11.11, trong bối cảnh quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia đặt mìn mới, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Thái Lan và Campuchia ký kết vào tháng trước, theo AP.

Quân đội Thái Lan cho biết một binh sĩ đã mất chân phải sau khi dẫm phải mìn trong khi tuần tra dọc biên giới ở tỉnh Sisaket vào thứ hai, trong khi ba người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Campuchia phủ nhận trách nhiệm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura ngày 11.11 cho rằng vụ việc thể hiện "sự thiếu chân thành hoàn toàn của Campuchia".

Ông kêu gọi Campuchia xin lỗi, tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn vụ nổ tương tự. Thái Lan cũng cho biết sẽ hoãn vô thời hạn việc trả lại 18 binh sĩ Campuchia bị giữ từ sau xung đột tháng 7.

Campuchia ra tuyên bố sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

Ông Nikorndej nói rằng tình hình sẽ không leo thang nếu Campuchia nỗ lực chân thành để đáp ứng các điều kiện.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết vụ nổ là do "tàn dư của các cuộc xung đột trước đây" và kêu gọi binh sĩ Thái Lan tránh tuần tra ở các khu vực mìn cũ.

Bà nói rằng Campuchia "vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với Thái Lan để thúc đẩy hòa bình và ổn định giữa 2 nước, đặc biệt là đảm bảo an ninh và an toàn cho dân thường".

Trong một thông cáo đưa ra tối 11.11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết Tuyên bố chung Kuala Lumpur, được ký bởi thủ tướng 2 nước với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài dọc biên giới.

"Chính phủ Hoàng gia Campuchia hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc của Thái Lan cho rằng Campuchia đã cài mìn mới dọc biên giới với Thái Lan", tờ Khmer Times ngày 12.11 dẫn thông cáo, đồng thời nhấn mạnh rằng phần lớn các khu mìn trong khu vực là tàn dư từ các cuộc xung đột tại Campuchia trong thập niên 1970 và 1980.

Thông cáo cũng cho biết nhiều đoạn biên giới vẫn chưa được rà phá do địa hình khó khăn và một số khu vực chưa được phân định rõ.

"Campuchia, với tư cách là một quốc gia tận tâm ủng hộ và là thành viên của Công ước cấm sử dụng mìn chống người, chưa bao giờ sử dụng mìn mới và sẽ không bao giờ làm như vậy", theo thông cáo.