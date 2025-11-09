Rửa tiền ở Singapore, hai nghi phạm sang Anh mua hàng chục căn hộ cao cấp

Nghi phạm Su Binghai mua 7 căn hộ ở London trị giá 27 triệu SGD chỉ một tuần sau khi thoát một cuộc khám xét của cảnh sát ở Singapore ẢNH: OCCRP

Theo tờ The Straits Times ngày 9.11, hai nghi phạm liên quan vụ rửa tiền 3 tỉ SGD (60,63 ngàn tỉ đồng) đã chi gần 70 triệu SGD mua các căn hộ cao cấp ở London (Anh) trong thời gian chạy trốn cơ quan chức năng Singapore.

Tờ báo phối hợp với nhóm điều tra Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) biết được rằng 2 nghi phạm trên đã mua các bất động sản thông qua các công ty niêm yết tại Anh của họ trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9.2023.

Nghi phạm thứ nhất là Su Binghai, sinh tại Trung Quốc, đã mua 7 căn hộ ở London trị giá 27 triệu SGD chỉ một tuần sau khi thoát khỏi một cuộc khám xét của cảnh sát ở Singapore.

Nghi phạm Su mang quốc tịch Campuchia, sở hữu hộ chiếu từ Vanuatu, một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, và St Kitts và Nevis ở Caribbean. Nghi phạm này nằm trong số 17 nghi phạm trốn thoát trong chiến dịch của cảnh sát ngày 15.8.2023.

Tổng cộng, 10 người nước ngoài đã bị bắt trong ngày đó. Họ sau đó bị kết án, tuyên phạt và bị cấm trở lại Singapore.

Các tài liệu liên quan cho thấy nghi phạm Su đã mua tổng cộng chín căn hộ tại The Broadway. The Broadway, một dự án cao cấp tại St James's Park ở London, cách Cung điện Buckingham khoảng 10 phút đi bộ.

Cơ quan chống Tội phạm quốc gia Anh (NCA) ngày 7.11 cho biết đã phong tỏa tài sản của Su, bao gồm chín bất động sản, sau khi đạt được thỏa thuận với doanh nhân này để thu hồi các tài sản được coi là thu nhập từ hành vi phạm tội.

Nghi phạm Su đã bị cấm nhập cảnh Singapore.

Nghi phạm thứ 2 là Xu Haika, cũng là người Hoa, đã đổi tên thành Xu Haita khi trở thành công dân Campuchia vào năm 2018.

Nghi phạm Xu đã mua 16 căn hộ trị giá khoảng 42,6 triệu USD tại hai dự án ở London trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8.2023. Một trong các dự án, nằm dọc theo Fareham Street ở trung tâm London, chỉ cách Oxford Street, một khu mua sắm lớn, một quãng rất gần.

Nghi phạm còn lại chưa tự nguyện nộp tài sản là Xu Hainan. Khoảng 144,9 triệu USD tài sản liên quan Xu Haika và Xu Hainan vẫn đang bị phong tỏa hoặc chịu các lệnh cấm chuyển nhượng tại Singapore.

Khi được hỏi liệu cảnh sát Singapore có phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật ở Anh liên quan đến các bất động sản ở London hay không, một phát ngôn viên cho biết họ sẽ hợp tác với các cơ quan nước ngoài để được hỗ trợ khi cần thiết.