Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan nêu điều kiện thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong đụng độ đẫm máu

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2025 18:45 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ngày 7.11 tuyên bố Thái Lan sẽ không trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong các cuộc đụng độ biên giới đẫm máu cho đến khi Phnom Penh đáp ứng các điều kiện đã được nhất trí.

Bộ trưởng Nattaphon còn nói rằng chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia nói trên, dù ngày 12.11 có thể là ngày được nhắm đến nếu Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới và cho phép Thái Lan tiến hành rà phá bom mìn tại năm khu vực được chỉ định. Bộ trưởng Nattaphon không nêu rõ năm địa điểm được chỉ định đó, theo tờ Bangkok Post.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 7.8

Ảnh: AFP

Ông Nattaphon khẳng định Campuchia đã liên hệ với Thái Lan về các nỗ lực để đáp ứng hai điều kiện như trên vào tuần tới, sớm hơn thời hạn 21.11. "Campuchia đáp ứng các điều kiện càng nhanh thì binh sĩ của họ sẽ được trao trả càng sớm", tướng Nattaphon phát biểu tại Tòa nhà chính phủ Thái Lan.

Hôm 6.11 có báo cáo rằng 18 binh sĩ Campuchia bị bắt sẽ được trả tự do vào ngày 12.11 tại trạm kiểm soát Ban Phak Kad ở huyện Pong Nam Ron thuộc tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), theo Bangkok Post.

Cũng theo Bangkok Post, 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ vào rạng sáng 29.7 tại huyện Kantharalak thuộc tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), sau cuộc đụng độ giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia về khu vực biên giới tranh chấp, dù có lệnh ngừng bắn được thống nhất sẽ có hiệu lực sau ngày 28.7.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Campuchia đối với tuyên bố mới của Bộ trưởng Nattaphon. Trước đó, cổng thông tin Fresh News ngày 28.10 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiếp tục kêu gọi thả 18 binh sĩ Campuchia trên cơ sở nhân đạo và theo tuyên bố chung đã được hai bên ký tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10.

Tin liên quan

Ông Hun Sen nói gì sau vụ binh sĩ Campuchia-Thái Lan đấu súng tại biên giới?

Ông Hun Sen nói gì sau vụ binh sĩ Campuchia-Thái Lan đấu súng tại biên giới?

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc chính phủ nước này triển khai binh sĩ và vũ khí hạng nặng đến khu vực biên giới để chuẩn bị phòng thủ, theo Hãng thông tấn AKP.

Quân đội Thái Lan nói binh sĩ giẫm phải mìn mới cài, Campuchia lên tiếng

Ba binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn ở biên giới với Campuchia

Khám phá thêm chủ đề

Binh sĩ Campuchia Thái Lan Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit cuộc đụng độ đẫm máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận