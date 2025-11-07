Thái Lan nêu điều kiện thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong đụng độ đẫm máu

Bộ trưởng Nattaphon còn nói rằng chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia nói trên, dù ngày 12.11 có thể là ngày được nhắm đến nếu Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới và cho phép Thái Lan tiến hành rà phá bom mìn tại năm khu vực được chỉ định. Bộ trưởng Nattaphon không nêu rõ năm địa điểm được chỉ định đó, theo tờ Bangkok Post.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 7.8 Ảnh: AFP

Ông Nattaphon khẳng định Campuchia đã liên hệ với Thái Lan về các nỗ lực để đáp ứng hai điều kiện như trên vào tuần tới, sớm hơn thời hạn 21.11. "Campuchia đáp ứng các điều kiện càng nhanh thì binh sĩ của họ sẽ được trao trả càng sớm", tướng Nattaphon phát biểu tại Tòa nhà chính phủ Thái Lan.

Hôm 6.11 có báo cáo rằng 18 binh sĩ Campuchia bị bắt sẽ được trả tự do vào ngày 12.11 tại trạm kiểm soát Ban Phak Kad ở huyện Pong Nam Ron thuộc tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), theo Bangkok Post.

Cũng theo Bangkok Post, 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ vào rạng sáng 29.7 tại huyện Kantharalak thuộc tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), sau cuộc đụng độ giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia về khu vực biên giới tranh chấp, dù có lệnh ngừng bắn được thống nhất sẽ có hiệu lực sau ngày 28.7.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Campuchia đối với tuyên bố mới của Bộ trưởng Nattaphon. Trước đó, cổng thông tin Fresh News ngày 28.10 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiếp tục kêu gọi thả 18 binh sĩ Campuchia trên cơ sở nhân đạo và theo tuyên bố chung đã được hai bên ký tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10.