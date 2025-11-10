Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn mới

AFP dẫn thông báo từ Lục quân Hoàng gia Thái Lan khẳng định vụ nổ mìn ở tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan đã khiến một binh sĩ bị thương nặng ở chân, trong khi áp lực từ vụ nổ khiến một binh sĩ khác bị đau ngực.

Vụ nổ mìn nói trên xảy ra vào sáng 10.11, theo tờ Bangkok Post. Tờ báo này cũng dẫn thông báo từ Lục quân Hoàng gia Thái Lan cho hay báo cáo lúc đầu có 2 binh sĩ bị thương, nhưng con số sau đó tăng lên 4, trong đó có 1 người bị mất 1 bàn chân.

Các nhân viên y tế điều trị cho binh sĩ Therdsak Samaphong, người bị mất một bàn chân, và binh sĩ Vachira Panthana trước khi họ được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng mìn trong một cuộc tuần tra ở tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan) vào sáng 10.11 Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Sau vụ nổ mìn trên, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat thông báo Bangkok sẽ ngừng "theo tuyên bố chung", tức thỏa thuận hòa bình với Campuchia được ký kết tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 26.10, vài tháng sau khi hai bên đồng ý ngừng bắn.

Các bước tiếp theo được lên kế hoạch trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận hòa bình này bao gồm việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ tại Thái Lan.

Thỏa thuận hòa bình Campuchia - Thái Lan, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, nhằm đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch sau các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải di dời.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Campuchia đối với động thái mới của phía Thái Lan, nhưng Campuchia trước đây từng phủ nhận cáo buộc của Thái Lan về việc gài mìn mới dọc biên giới, theo AFP.

