Thái Lan, Campuchia bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới

Tuần trước, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Hun Manet đã ký Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa 2 nước tại Kuala Lumpur (Malaysia) với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố này củng cố thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 7 sau các cuộc đàm phán giữa hai nước, theo Reuters.

Binh sĩ Thái Lan tuần tra ở khu vực Chong Bok vào tháng 8 ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết Bangkok sẽ thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ trong cuộc xung đột, hoặc mở lại các trạm kiểm soát biên giới sau khi xác minh việc Phnom Penh tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận.

Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho hay các hoạt động rà phá bom mìn dọc biên giới đã bắt đầu. Theo ông, Thái Lan đề xuất gỡ bỏ mìn tại 13 khu vực, trong khi Campuchia đề xuất gỡ bỏ 1 khu vực.

Trước đó, 2 nước ngày 31.11 ra tuyên bố chung rằng họ đã đồng ý rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ các hệ thống rốc két, tiếp theo là pháo binh và sau đó là xe tăng và các loại xe bọc thép khác.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 1.11 thông báo giai đoạn đầu của việc rút vũ khí sẽ kéo dài khoảng 3 tuần, bắt đầu từ ngày 1.11. "Chúng tôi kỳ vọng quá trình rút vũ khí hạng nặng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay", ông Surasant nói.

Ngoài ra, 2 bên cũng tăng cường hợp tác chống tội phạm mạng xuyên quốc gia và thúc đẩy phân định khẩn cấp các khu vực biên giới tranh chấp.

Cuộc xung đột giữa Campuchia - Thái Lan hồi tháng 7 đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán tạm thời. Đây được xem là đợt giao tranh tồi tệ nhất giữa 2 nước trong nhiều thập niên.