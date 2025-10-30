Thái Lan, Campuchia nhất trí rút vũ khí hạng nặng theo 3 giai đoạn

Theo Bangkok Post, quyết định được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban biên giới khu vực (RBC) ngày 29.10, tổ chức tại trạm kiểm soát Chong Chom (tỉnh Surin, Thái Lan).

Cuộc họp nhằm tiếp nối các nghị quyết của Ủy ban Biên giới chung (GBC) do Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước đồng chủ trì tại Kuala Lumpur (Malaysia), trong đó kêu gọi một kế hoạch hành động phối hợp nhằm giảm căng thẳng quân sự và tái bố trí vũ khí hạng nặng dọc biên giới.

Đội quan sát viên ASEAN giám sát việc di dời 2 xe tăng M60A3 trở lại căn cứ ở tỉnh Saraburi, Thái Lan vào ngày 28.10.2025 Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Trong cuối tuần qua, Thủ tướng Thái Lan và Campuchia cũng đã gặp nhau tại thủ đô Malaysia để ký tuyên bố chung, hướng tới bình thường hóa quan hệ sau các vụ đụng độ vũ trang hồi tháng 7.

Theo thỏa thuận đạt được ngày 29.10, việc rút vũ khí sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (vũ khí loại A): bắt đầu nửa đêm ngày 1.11 và bao gồm việc di dời các bệ phóng tên lửa. Giai đoạn 2 (vũ khí loại B) sẽ bắt đầu vào nửa đêm ngày 22.11 và kéo dài 3 tuần. Giai đoạn này sẽ di dời tất cả các loại pháo, bao gồm cả pháo kéo và pháo tự hành cỡ nòng 155 mm trở xuống.

Giai đoạn 3 (vũ khí loại C) dự kiến bắt đầu vào nửa đêm ngày 13.12. Giai đoạn này bao gồm việc tái bố trí các xe bọc thép và xe tăng và sẽ kéo dài trong 6 tuần.

Cuộc họp hôm 29.10 được đồng chủ trì bởi thiếu tướng Kampanart Wapansu, Tổng tham mưu trưởng Quân đoàn 2 (Thái Lan) và chuẩn tướng Nith Narong, Phó tổng tham mưu trưởng Quân khu 4 (Campuchia). Hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ tại cửa khẩu Chong Chom vào chiều 31.10.

Cuộc họp tiếp theo vào ngày 15.11 tới sẽ đánh giá kết quả giai đoạn đầu, xử lý các vấn đề phát sinh và chuẩn bị cho hai giai đoạn còn lại.