Thế giới

Thứ trưởng Thái Lan từ chức vì cáo buộc dính líu trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/10/2025 20:33 GMT+7

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong ngày 22.10 đã từ chức sau khi đối mặt với cáo buộc có liên quan các trung tâm lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu ông Vorapak – một nhà tài chính kỳ cựu vừa nhậm chức hồi tháng trước – nộp văn bản giải trình trong tuần này về các cáo buộc nói trên. Ông Vorapak đang bị giám sát chặt chẽ.

Thứ trưởng Thái Lan từ chức vì cáo buộc dính líu trung tâm lừa đảo ở Campuchia - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong tại Washington D.C (Mỹ) ngày 15.10.2025

ẢNH: REUTERS

Theo AFP, vợ của ông Vorapak bị cho là đã nhận 3 triệu USD bằng tiền kỹ thuật số từ một mạng lưới tội phạm Trung Quốc - Campuchia mà chính phủ Thái Lan đang điều tra.

Ông Vorapak từng được liệt kê là cố vấn của Ngân hàng BIC, một ngân hàng Campuchia bị nghi có dính líu đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. BIC chưa bình luận về thông tin.

Ngày 22.10, ông Vorapak bác bỏ mọi cáo buộc liên quan các trung tâm lừa đảo mạng có trụ sở tại Campuchia, nhưng cho biết ông cần từ chức để tập trung vào việc bảo vệ pháp lý của mình.

"Để đấu tranh trong cuộc chiến pháp lý này, tôi cần thời gian và tôi e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến vai trò chính của tôi tại Bộ Tài chính", ông Vorapak phát biểu tại một cuộc họp báo.

Trước khi bước vào chính trường vào năm 2024, ông Vorapak có sự nghiệp lâu năm trong lĩnh vực tài chính tư nhân, từng giữ các vị trí cấp cao tại chi nhánh Bank of America và JP Morgan Chase ở Thái Lan. Ông bắt đầu tham gia chính phủ năm ngoái với tư cách cố vấn Bộ Tài chính.

Việc một quan chức cấp cao Thái Lan bị cáo buộc có liên hệ với ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD đang bùng phát ở Đông Nam Á được cho là trường hợp hiếm thấy.

Thái Lan Vorapak Tanyawong campuchia lừa đảo
Xem thêm bình luận