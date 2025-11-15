Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, đâm bạn nhậu tử vong

Trưa 15.11, lãnh đạo xã Tuy An Tây xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng đâm bạn nhậu tử vong do mâu thuẫn, cãi vã trong lúc ăn nhậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 14.11, Công an xã Tuy An Tây nhận tin báo của ông N.P.L (50 tuổi, ở thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, Đắk Lắk; thuộc H.Tuy An, Phú Yên cũ) về vụ giết người xảy ra tại nhà ông L. Thời điểm này, ông M.C.N (52 tuổi) và anh L.N.S (34 tuổi, cùng ở thôn Xuân Thành) đang ngồi ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Trong lúc nóng giận, anh S. bỏ về nhà lấy một con dao bầu rồi trở quay lại nhà ông L. tìm ông N. Tại đây, S. lao vào đâm một nhát trúng vào vùng ngực ông N. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hậu quả, ông N. tử vong.

Hiện trường vụ người đàn ông bị bạn nhậu đâm tử vong do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu ẢNH: C.T.V

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tuy An Tây đã đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Anh S. được xác định là nghi phạm trực tiếp gây ra cái chết cho ông N.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ đâm bạn nhậu tử vong.