Thời sự

Người phụ nữ tử vong trong vườn, bị mất hết trang sức

Trần Kha
Trần Kha
15/11/2025 08:26 GMT+7

Người phụ nữ được con gái phát hiện tử vong trong vườn nhà của gia đình ở xã Vĩnh Lộc (TP.HCM), nhưng trang sức bằng vàng của nạn nhân đã biến mất.

Đến khuya 14.11, Công an xã Vĩnh Lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong trên địa bàn. 

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là bà L.H.Q (63 tuổi, ở ấp 32, xã Vĩnh Lộc - huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM).

Người phụ nữ tử vong trong vườn nhà, bị mất hết trang sức- Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác

ẢNH: CTV

Theo chị L.N.H (35 tuổi, nhân viên văn phòng, con gái ruột của bà Q.), khoảng 9 giờ cùng ngày, chị gọi điện về nhà nói với hai con (bé trai 14 tuổi và bé gái 11 tuổi) nhờ bà Q. trả tiền cho người giao hàng. Tuy nhiên, hai đứa trẻ trả lời không biết bà ngoại đi đâu.

Lo lắng, chị H. về nhà sớm hơn thường lệ thì phát hiện mẹ mình đã tử vong ở khu vực ngoài vườn.

Cũng theo chị H., mẹ của chị có đeo một số trang sức bằng vàng, nhưng thời điểm phát hiện tử vong thì không còn.

Xem lại camera an ninh, chị H. thấy mẹ của mình đi ra sau vườn lúc 9 giờ sáng. Tiếp đó có người đàn ông (hàng xóm của chị H.) xuất hiện tại khu vực trên. Tuy nhiên, chị H. không thấy diễn biến tiếp theo do camera bị khuất góc quay.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Qua điều tra, bước đầu công an đã đưa người đàn ông tên P. (tên thường gọi ở nhà là S.) cùng một phụ nữ về trụ sở để làm rõ.

Đến 23 giờ cùng ngày, khu vực xung quanh hiện trường và căn nhà người phụ nữ tử vong ở vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy lời khai những người có liên quan cũng như trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ các tình tiết cũng như nguyên nhân người phụ nữ tử vong.

Án mạng nghi do mâu thuẫn hát karaoke tại tiệc sinh nhật ở TP.HCM

