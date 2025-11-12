Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Đừng để camera an ninh trong nhà thành 'mắt thần' của tin tặc

Kiến Văn
Kiến Văn
12/11/2025 14:25 GMT+7

Camera an ninh là giải pháp hiệu quả để theo dõi và bảo vệ ngôi nhà nhưng cũng có thể trở thành mục tiêu của tin tặc như bất kỳ thiết bị kết nối nào khác.

Nếu không cẩn thận, tội phạm mạng có thể khai thác các điểm yếu để truy cập vào nguồn cấp dữ liệu camera an ninh. Để bảo vệ thiết bị và quyền riêng tư, dưới đây là một số biện pháp quan trọng mà người dùng nên thực hiện.

Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất

Bắt đầu bằng cách đặt mật khẩu mạnh cho camera bằng cách tránh những mật khẩu dễ đoán như "admin" hay "123456". Thay vào đó, hãy chọn mật khẩu phức tạp, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Đừng quên kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) khi có thể vì điều này sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho tài khoản.

Đừng để camera an ninh trong nhà thành 'mắt thần' của kẻ lạ - Ảnh 1.

Tuyệt đối tránh xa các mật khẩu dễ đoán cho camera an ninh

ẢNH: REUTERS

Nhiều camera an ninh có cài đặt mặc định dễ bị tin tặc khai thác, vì vậy hãy đổi tên người dùng và mật khẩu mặc định thành những thông tin mạnh hơn sau khi thiết lập. Nếu không cần thiết, hãy tắt các tính năng như UPnP (Universal Plug and Play) hoặc truy cập từ xa để giảm thiểu rủi ro.

Bảo mật mạng Wi-Fi, vô hiệu hóa truy cập từ xa

Camera chỉ an toàn khi mạng Wi-Fi mà nó kết nối được bảo mật. Hãy sử dụng mã hóa WPA2 hoặc WPA3 trên router và chọn một mật khẩu mạnh cho mạng. Người dùng cũng có thể thiết lập một mạng riêng chỉ dành cho camera nhằm tách biệt chúng với các thiết bị khác.

Nếu không cần truy cập camera từ xa, hãy tắt tính năng này để giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật. Trong trường hợp bắt buộc phải truy cập từ xa, hãy sử dụng VPN an toàn để bảo vệ kết nối.

Bật mã hóa và theo dõi hoạt động thiết bị

Mã hóa là cách hiệu quả để đảm bảo nguồn cấp dữ liệu video từ camera an ninh luôn được bảo mật. Nhiều camera an ninh hiện nay cung cấp mã hóa đầu cuối để bảo vệ dữ liệu khỏi bị đánh cắp. Nếu lưu trữ cảnh quay trên đám mây, hãy kiểm tra xem dịch vụ đó có mã hóa dữ liệu hay không.

Đừng để camera an ninh trong nhà thành 'mắt thần' của kẻ lạ - Ảnh 2.

Hãy tận dụng tính năng mã hóa đầu cuối nếu camera an ninh hỗ trợ

ẢNH: ECAM

Cũng thường xuyên kiểm tra các thiết bị kết nối với camera và mạng, hãy hành động ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhiều camera an ninh cung cấp cảnh báo khi có người đăng nhập hoặc cố gắng truy cập, vì vậy hãy bật thông báo này để luôn cập nhật về các mối đe dọa tiềm ẩn.

Cẩn thận với các tính năng

Camera an ninh thường hoạt động cùng với các thiết bị hoặc dịch vụ khác như Alexa hoặc Google Assistant, mặc dù tiện lợi nhưng có thể làm tăng rủi ro nếu dịch vụ không an toàn. Hãy sử dụng phương thức xác thực mạnh cho các dịch vụ bên thứ ba và tắt bất kỳ tích hợp nào không cần thiết.

Nhiều camera cung cấp cài đặt riêng tư để người dùng có thể tắt camera hoặc micrô khi ở nhà, hãy bật các cài đặt này để đảm bảo camera không hoạt động liên tục. Một số còn cho phép đặt lịch bật hoặc tắt nhằm giảm thiểu nguy cơ bị hack. Đặc biệt, hãy thường xuyên kiểm tra quyền truy cập vào nguồn cấp dữ liệu camera và thu hồi quyền đối với những thiết bị hoặc người dùng không cần thiết.

Đừng để camera an ninh trong nhà thành 'mắt thần' của kẻ lạ - Ảnh 3.

Hãy chọn vị trí lắp đặt camera an ninh khó tiếp cận

ẢNH: Pro-Vigil

Hãy đảm bảo camera được đặt ở vị trí khó tiếp cận để giảm thiểu khả năng bị can thiệp. Một số camera cho phép vô hiệu hóa nút reset hoặc các thao tác ghi đè khác để ngăn chặn truy cập trái phép.

Cập nhật thường xuyên

Cuối cùng, việc cập nhật firmware và phần mềm của camera là rất quan trọng. Các nhà sản xuất thường xuyên phát hành bản cập nhật để vá các lỗ hổng bảo mật, do đó hãy đảm bảo camera được thiết lập tự động cập nhật mỗi khi có phiên bản mới để không bỏ lỡ bất kỳ bản vá lỗi quan trọng nào.

