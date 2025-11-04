Cẩn thận khi kết nối Wi-Fi công cộng

Khi sử dụng mạng dữ liệu di động, nhiều người có thể cảm nhận tốc độ kết nối chậm chạp hoặc đơn giản là muốn tiết kiệm ngân sách do hạn chế gói cước, việc truy cập mạng Wi-Fi công cộng tại các quán cà phê hoặc sân bay trở thành lựa chọn phổ biến. Mặc dù vậy, có những rủi ro tiềm ẩn mà người dùng có thể đối diện khi kết nối với các mạng Wi-Fi không được bảo vệ.

Có những lưu ý người dùng cần quan tâm khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng ẢNH: REUTERS

Cụ thể, khi nhìn thấy một mạng Wi-Fi công cộng không yêu cầu mật khẩu, việc kết nối có thể mang lại trải nghiệm lướt web nhanh chóng. Nhưng thực tế, sự tiện lợi này không hề miễn phí. Người dùng thường phải đánh đổi quyền riêng tư của mình vì nhiều mạng Wi-Fi yêu cầu đồng ý với các điều khoản mà ít ai đọc kỹ. Những điều khoản này có thể cho phép thu thập dữ liệu cá nhân, dẫn đến việc quảng cáo nhắm mục tiêu và thậm chí là các mối đe dọa an ninh mạng.

Cách an toàn khi kết nối Wi-Fi công cộng

Để bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng, người dùng nên cân nhắc sử dụng dịch vụ VPN. Các dịch vụ này được cung cấp nhằm mã hóa hoạt động trực tuyến, giúp che giấu địa chỉ IP và ngăn chặn việc theo dõi. Trước khi kết nối vào mạng Wi-Fi công cộng, hãy đảm bảo VPN mà mình sử dụng đang hoạt động để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp VPN còn cung cấp các tính năng bảo mật bổ sung như cảnh báo phần mềm độc hại và tìm kiếm web riêng tư, điều này giúp người dùng an tâm hơn khi lướt web. Với những biện pháp này, người dùng có thể tận hưởng Wi-Fi công cộng mà không phải lo lắng về việc thông tin cá nhân bị xâm phạm.