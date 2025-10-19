Phát hiện ứng dụng VPN cài cắm mã độc đánh cắp tiền ngân hàng

Các chuyên gia an ninh mạng vừa phát đi cảnh báo về một loại mã độc Android mới, cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, đang ngụy trang dưới vỏ bọc một ứng dụng xem TV và VPN miễn phí. Nếu không cẩn thận, người dùng có thể bị tin tặc chiếm toàn quyền kiểm soát điện thoại và đánh cắp tiền ngay trong lúc đang ngủ.

Chiêu bài tinh vi khiến người dùng Android sập bẫy mã độc đánh cắp tiền

Mối đe dọa này có tên là Klopatra, một loại phần mềm độc hại hoàn toàn mới, được phát hiện bởi công ty bảo mật Cleafy. Cuộc tấn công bắt đầu bằng việc lừa người dùng cài đặt một ứng dụng giả mạo có tên 'Mobdro Pro IP TV + VPN' từ các nguồn không chính thức bên ngoài Google Play Store.

Sau khi được cài đặt, ứng dụng này sẽ yêu cầu một quyền hạn cực kỳ nguy hiểm là cho phép cài đặt các ứng dụng khác. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Nếu người dùng đồng ý, nó sẽ tiếp tục yêu cầu cài đặt một ứng dụng thứ hai có tên 'Mobdro pro'. Thực chất, ứng dụng thứ hai này mới chính là mã độc Klopatra. Thủ thuật này nhằm đánh lừa nạn nhân, khiến họ nghĩ rằng đây chỉ là một bước để hoàn tất quá trình cài đặt ban đầu.

Các bước xâm nhập tinh vi của Mobdro Pro IP TV + VPN ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Khi đã xâm nhập thành công, Klopatra sẽ yêu cầu quyền truy cập vào dịch vụ trợ năng (Accessibility Services). Đây là một quyền hạn mạnh trên Android, cho phép ứng dụng đọc mọi thứ trên màn hình, ghi lại tất cả những gì bạn gõ, tự động nhấn nút và điều khiển thiết bị thay người dùng.

Tin tặc có thể làm gì khi điện thoại bị nhiễm mã độc?

Với quyền kiểm soát trong tay, tin tặc có thể thực hiện những hành vi đáng sợ mà nạn nhân không hề hay biết:

Điều khiển từ xa : Hacker có thể truy cập và điều khiển điện thoại thông qua một màn hình đen, khiến nạn nhân không thể nhận ra thiết bị đang bị sử dụng.

: Hacker có thể truy cập và điều khiển điện thoại thông qua một màn hình đen, khiến nạn nhân không thể nhận ra thiết bị đang bị sử dụng. Vô hiệu hóa phần mềm bảo mật : Klopatra có một danh sách các ứng dụng diệt virus phổ biến. Nếu phát hiện người dùng cài đặt chúng, nó sẽ tự động gỡ bỏ để tránh bị phát hiện.

: Klopatra có một danh sách các ứng dụng diệt virus phổ biến. Nếu phát hiện người dùng cài đặt chúng, nó sẽ tự động gỡ bỏ để tránh bị phát hiện. Ngăn chặn gỡ bỏ : Nếu bị người dùng phát hiện và cố gắng gỡ cài đặt ứng dụng độc hại, Klopatra sẽ tự động thực hiện các thao tác ngăn cản.

: Nếu bị người dùng phát hiện và cố gắng gỡ cài đặt ứng dụng độc hại, Klopatra sẽ tự động thực hiện các thao tác ngăn cản. Đánh cắp thông tin ngân hàng: Khi nạn nhân mở ứng dụng ngân hàng, Klopatra sẽ hiển thị một màn hình đăng nhập giả mạo y như thật đè lên trên. Khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu, thông tin này sẽ được gửi thẳng về cho hacker.

Tin tặc sẽ trộm sạch tài khoản ngân hàng của nạn nhân 'dính' Klopatra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TNW

Đáng sợ hơn, những kẻ tấn công thường hành động vào ban đêm, khi nạn nhân ngủ và điện thoại đang cắm sạc. Chúng sẽ dùng mã PIN đã đánh cắp được để mở khóa, truy cập vào ứng dụng ngân hàng và thực hiện các lệnh chuyển tiền. Một ghi chú của hacker bị phát hiện cho thấy chúng đã cố gắng thực hiện một giao dịch chuyển 7.000 USD nhưng không thành công.

Làm thế nào để giữ an toàn?

Sự tinh vi của Klopatra là lời cảnh báo cho người dùng Android. Để tự bảo vệ mình, hãy luôn ghi nhớ các nguyên tắc sau: