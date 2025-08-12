Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những nguyên tắc cần nhớ khi dùng Wi-Fi công cộng

Kiến Văn
Kiến Văn
12/08/2025 08:47 GMT+7

Việc truy cập internet, đặc biệt là Wi-Fi miễn phí tại các địa điểm công cộng, đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người.

Mặc dù hầu hết các mạng Wi-Fi đều vô hại, người dùng vẫn cần thận trọng trước những rủi ro bảo mật tiềm ẩn, trong số này có những sai lầm mà người dùng cần tránh xa.

Người dùng cần chú ý đến một số điểm khi truy cập vào mạng Wi-Fi công cộng

Một trong những sai lầm phổ biến là kết nối trực tiếp với mạng Wi-Fi chỉ vì tên gọi quen thuộc. Nhiều người thường không suy nghĩ nhiều khi kết nối với các mạng như Airport_WiFi hay Starbucks_Guest. Thực tế, tin tặc có thể dễ dàng tạo ra các điểm phát sóng giả mạo với tên tương tự, như Free_Cafe_WiFi, nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của người dùng. Do đó, hãy luôn xác nhận tên mạng chính thức với nhân viên tại địa điểm mà mình đang truy cập trước khi kết nối.

Không chỉ mạng Wi-Fi giả mạo

Một lỗi khác mà người dùng thường mắc phải là cho phép thiết bị tự động kết nối với Wi-Fi công cộng. Điều này có thể xảy ra khi người dùng thường xuyên đến những địa điểm này. Tuy nhiên, việc tự động kết nối mà không xác minh có thể khiến thiết bị đó kết nối với mạng giả mạo do tin tặc tạo ra. Để bảo vệ bản thân, hãy kiểm tra cài đặt Wi-Fi trên thiết bị và tắt tính năng tự động kết nối với các mạng không đáng tin cậy.

Lừa đảo dịp lễ 30.4 - 1.5: Cảnh báo tour giá rẻ 'tiền mất tật mang'

Cuối cùng, khi truy cập các trang web qua Wi-Fi công cộng, người dùng cần chú ý đến việc kiểm tra HTTPS. Nếu một trang web không sử dụng HTTPS, đó là dấu hiệu cảnh báo về mức độ an toàn. Hãy đảm bảo rằng thanh địa chỉ hiển thị biểu tượng ổ khóa và URL bắt đầu bằng https://, trong đó chữ "s" của HTTPS rất quan trọng để đảm bảo rằng kết nối của người dùng là an toàn và không bị can thiệp.

Việc nâng cao nhận thức về những rủi ro này sẽ giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng khi sử dụng Wi-Fi công cộng.

